BWH Hotels approda a Ischia con la prima struttura termale

Immerso nella quiete di un parco di circa 2.000 mq e nella bellezza dell’isola di Ischia, l’Hotel Terme San Michele & SPA entra ufficialmente nel network BWH Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand dedicato alle strutture di alta gamma WorldHotels Distinctive. Un ingresso che segna il primo approdo del Gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali BWH a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.

L’Hotel Terme San Michele & SPA è un quattro stelle ‘adults only’, che offre ai propri ospiti un’autentica experience di benessere e bellezza, perfettamente in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda. La struttura sorge nel borgo più affascinante dell’isola di Ischia, Sant’Angelo: qui le casette colorate affacciate sul mare, i vicoli pittoreschi e la vivace piazzetta centrale – a pochi metri dall’hotel – regalano scorci di rara bellezza. In perfetta sintonia con questo scenario, le 42 camere e suite dell’Hotel Terme San Michele & SPA, WorldHotels Distinctive ne riflettono l’essenza: luminose e accoglienti, alcune affacciate sul mare, altre immerse nel verde del parco interno. I colori dominanti richiamano le sfumature del mare, dal blu profondo al verde smeraldo, passando per l’azzurro cristallino.

Ogni dettaglio è pensato per il benessere di corpo e mente: le piscine termali, interna ed esterna, alimentate da acque naturalmente calde e ricche di minerali, invitano al relax in ogni stagione, mentre l’Acquamarina Spa & Beauty propone trattamenti esclusivi, fangoterapia e inalazioni termali. La proposta gastronomica si articola tra il ristorante ‘La Terrazza’, aperto a pranzo e cena, con una cucina ispirata alla tradizione isolana, e il lounge bar ‘Il Campanile’, affacciato sulla Baia dei Maronti, ideale per un aperitivo panoramico o un light snack da gustare a bordo piscina. Completano l’offerta servizi dedicati per ricevimenti intimi ed eleganti, perfetti per celebrare momenti speciali in un contesto di autentica bellezza mediterranea.