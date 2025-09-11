Ischia festeggia 171 anni dall’apertura del suo porto

Mercoledì 17 settembre torna la Festa del Porto ad Ischia, l’evento nato per ricordare l’inaugurazione dell’approdo ischitano, che in origine era un lago vulcanico chiuso (l’antico Lago de’ Bagni) e che grazie a Ferdinando II di Borbone nel 1854 divenne un porto. L’iniziativa del sovrano borbonico cambiò per sempre il volto di Ischia, aprendo l’isola al commercio, ai collegamenti marittimi e al turismo e per questo da alcuni anni l’anniversario viene celebrato con un evento particolarmente suggestivo.

Il porto ischitano verrà infatti nei giorni precedenti completamente svuotato di tutte le navi, gli aliscafi, i motopescherecci e le centinaia di imbarcazioni da diporto che abitualmente vi sono ormeggiate; alle 18.00 in punto poi un corteo di barche farà il suo ingresso solenne con a bordo decine di figuranti in costume storico. Da una barca a vela d’epoca sbarcherà Re Ferdinando, sulla Riva Sinistra dell’approdo ischitano, dopo di che prenderà il via la passeggiata di dame, cavalieri e popolani con abiti d’epoca che animerà le vie del centro del comune capoluogo dell’isola in una processione colorata e suggestiva, organizzata in collaborazione con l’Associazione Pro Sant’Alessandro e col Comitato Villa dei Bagni.

Dopo la passeggiata in Piazza Antica Reggia spazio al Live Napolitan Show con le voci di Francesco Viglietti e Marianita Carfora e a una degustazione per tutti i presenti a base di pane e mortadella e vino locale e di una selezione di piatti tipici della tradizione gastronomica campana, preparati dall’associazione Il Palmento Villa Campagnano; presente anche l’area Martini, con cocktail e long drink preparati con i prodotti del noto brand internazionale di liquori, partner dell’evento. All’imbrunire le acque del porto diventeranno poi teatro dello spettacolo ‘Prima il mare… poi viene la luna’: tra giochi di luce, danza e acrobazie il mare racconterà una storia fatta di emozioni e poesia mentre iI gran finale sarà affidato ai fuochi piromusicali che illumineranno il cielo. «La Festa del Porto è un pezzo della nostra identità – dichiara il sindaco Enzo Ferrandino – è undono agli ischitani e a chi sceglie la nostra isola in uno dei mesi più belli dell’anno»