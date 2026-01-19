Al via l’Early Booking di UNA Italian Hospitality: sconti fino al 20%

UNA Italian Hospitality dà il benvenuto al 2026 rinnovando anche quest’anno un’iniziativa dedicata a chi desidera programmare in anticipo i propri viaggi in Italia. Con la promozione Early Booking, disponibile sul sito ufficiale del Gruppo, è possibile risparmiare fino al 20% in tutti gli hotel e resort della catena alberghiera, da nord a sud della Penisola.

La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 1° febbraio 2026 su soggiorni fruibili in tutte le strutture firmate UNA Esperienze e UNA Hotels d’Italia entro il 31 dicembre 2026. Grazie all’Early Booking, gli ospiti avranno la possibilità di visitare ed esplorare le destinazioni più affascinanti del Paese a tariffe agevolate per un anno intero.

Tre le modalità di prenotazione disponibili:

– direttamente sul sito di UNA Italian Hospitality www.unaitalianhospitality.com

– contattando il Central Booking Office della catena al numero di telefono 02 69826982;

– scrivendo all’indirizzo e-mail reservation@gruppouna.it

Per conoscere tutte le strutture aderenti, i termini e le condizioni della promozione, è possibile consultare la pagina dedicata: https://www.unaitalianhospitality.com/it/promo/early-booking