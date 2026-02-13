L’early booking conquista sempre più italiani

Nel 2025, secondo il nuovo report di SiteMinder, l’Italia ha registrato la maggior estensione della finestra di prenotazione su base annua, rispetto agli altri Paesi analizzati. I dati confermano un’evoluzione delle abitudini di viaggio: i viaggiatori pianificano i loro soggiorni negli hotel italiani con maggiore anticipo, con una domanda distribuita in modo più uniforme durante tutto l’anno e un aumento delle prenotazioni per soggiorni di lunga durata.

In base all’Hotel Booking Trends di SiteMinder, l’analisi basata su oltre 130 milioni di prenotazioni alberghiere, nel 2025, i viaggiatori, spinti da una crescente attenzione ai prezzi, hanno prenotato gli hotel italiani mediamente 35 giorni prima dell’arrivo previsto, facendo aumentare il lead time medio del 4% rispetto al 2024. Il dato segna il più alto aumento annuo dei tempi di prenotazione di qualsiasi paese e colloca l’Italia al di sopra della media globale di 32 giorni.

L’andamento della domanda alberghiera in Italia nel 2025 ha registrato una distribuzione in continuità rispetto ai trend dell’anno precedente. Sebbene luglio e agosto siano rimasti i mesi di punta, nel 2025 hanno inciso meno sul totale delle prenotazioni rispetto al 2024: luglio è sceso dall’11,09% al 10,77% e agosto dal 10,78% al 10,71%. Questi lievi cali sono stati ampiamente compensati da una quota crescente di prenotazioni effettuate per quelli che sono considerati mesi di bassa stagione: la quota di aprile, l’anno scorso particolarmente favorita dalla combinazione tra Pasqua e i ponti 25 aprile, 1° maggio, è aumentata dal 7,84% all’8,37%, mentre quella di maggio è passata dal 9,39% al 9,56% e giugno dal 9,81% al 10,18%. Allo stesso tempo la domanda si mantiene più regolare in tutti i mesi, sostenuta anche dall’effetto del Giubileo, con sensibili incrementi anche per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre.

A fronte di una lieve flessione nelle richieste per soggiorni di una sola notte, si registra una crescita generalizzata per tutte le altre tipologie di permanenza. Nello specifico, i pernottamenti di 2 notti crescono del 30,52% rispetto al 2024, seguiti dai soggiorni di 3-4 notti (+25,31%) e 5-6 notti (+22,33%). Anche i soggiorni di durata settimanale o superiore mostrano un incremento significativo (+30,67%). Complessivamente, i soggiorni di lunga durata (da 2 notti in su) arrivano a rappresentare quasi il 14% delle prenotazioni totali.

I check-in nazionali e internazionali si confermano stabili rispetto alla rilevazione precedente, attestandosi rispettivamente al 32,91% e al 67,09%. Il tasso di cancellazione, pari al 21,33%, mostra un lieve rialzo (+0,56%), riconducibile all’estensione del periodo medio di prenotazione anticipata .

Per il secondo anno consecutivo il venerdì si conferma la notte più cara a €227 e la domenica la meno cara a €204. Nel dettaglio, le tariffe medie più elevate si sono registrate a maggio, con un ADR (Average Daily Rate) di €244. Le tariffe di luglio e agosto sono state in media rispettivamente di €220 e €210, mentre a partire da Settembre si registra una tendenza al ribasso dei prezzi che si è accentuata in modo particolare nel mese di Novembre con la tariffa media più bassa (€167). Al contrario, gennaio si distingue per la crescita più significativa anno su anno, con un incremento del 7,85% a €169.

“Il picco estivo resta una stagione fondamentale per gli hotel italiani, ma lo spostamento verso una pianificazione anticipata e viaggi al di fuori dei mesi estivi è un cambiamento positivo – afferma Simone Portaluri, Regional Manager di SiteMinder per l’Italia – L’orientamento al valore guida le scelte di chi desidera vivere il Bel Paese: la massimizzazione del budget si sposa con la ricerca di contesti meno affollati e più autentici, privilegiando il benessere e la qualità dell’esperienza”.

I 12 principali canali di prenotazione alberghiera in Italia nel 2025:

Booking.com

Expedia Group

Prenotazioni dirette attraverso il sito dell’hotel

Hotelbeds

Hostelworld Group

Agoda

Trip.com

GDS – Global Distribution Systems

Airbnb

WebBeds

Mr and Mrs Smith

HRS – Hotel Reservation Service

Insieme a Germania e Portogallo, l’Italia rientra tra i tre mercati a livello globale in cui nel 2025 la classifica dei primi otto canali che generano più ricavi per gli hotel è rimasta invariata. Airbnb ha raggiunto il nono posto, un record assoluto, grazie alla crescente popolarità della piattaforma anche in vista dell’evento internazionale dedicato agli sport invernali. Mr & Mrs Smith è invece rientrato nella Top 12, grazie all’aumento delle prenotazioni dal Regno Unito (il mercato di riferimento per questa piattaforma), e all’integrazione nel programma fedeltà World of Hyatt. A livello globale, sul fronte della redditività, i canali di prenotazione diretta dai siti degli hotel mantengono la posizione di testa con un aumento del 4,25% rispetto alla scorsa rilevazione, attestandosi a una media di €475,72. Si tratta di un risultato coerente con l’andamento degli ultimi cinque anni, che vede i siti web degli hotel crescere a un ritmo medio del 3,9% annuo.