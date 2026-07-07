BWH Hotels debutta in Albania

BWH Hotels Italy & South-East Europe ha annunciato l’apertura ufficiale del Best Western Plus The Met Tirana Hotel, struttura di nuova costruzione situata nella capitale albanese. L’operazione segna una tappa strategica nei piani di espansione del gruppo alberghiero nel Sud-Est Europa, inserendosi in una destinazione che sta registrando una rapida crescita del settore turistico, sostenuta dall’incremento dei collegamenti aerei e degli arrivi internazionali.

Sotto il profilo del posizionamento e dei servizi al trade, la struttura sorge in posizione funzionale rispetto al centro città e all’Aeroporto Internazionale di Tirana, configurandosi come un hub sia per il segmento leisure sia per i viaggiatori d’affari. L’hotel dispone di ampie camere e suite in stile contemporaneo dotate di connettività Wi-Fi ad alta velocità. L’offerta ristorativa interna propone piatti della cucina locale e mediterranea, mentre la programmazione dei servizi prevede l’apertura a breve di un’area fitness e spa, seguita dall’inaugurazione di una sala meeting all’avanguardia pianificata per l’autunno.

“L’Albania emerge come una delle destinazioni di viaggio più interessanti e dinamiche d’Europa: proprio per questo, siamo felici di poter collaborare con gli albergatori locali per portare un’ospitalità di livello mondiale in questa vibrante città. Questa struttura si allinea perfettamente con il nostro impegno nell’offrire esperienze autentiche e ispirate al territorio, garantendo al contempo ai nostri ospiti l’affidabilità globale e gli elevati standard di BWH Hotels”, ha detto Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy & SEE.