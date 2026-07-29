BWH Hotels cresce in Sicilia con l’ingresso del Fontana Falconieri

BWH Hotels Italy & SEE prosegue il proprio percorso di espansione in Sicilia con l’ingresso nel network del Best Western Plus Fontana Falconieri Hotel a Messina, tredicesimo presidio nell’isola.

“Siamo entusiasti di accogliere il Fontana Falconieri Boutique Hotel all’interno del network – commenta Fabrizio Doria, CDO di BWH Hotels Italy & SEE – e di rafforza la nostra presenza in Sicilia con una struttura che incarna perfettamente la visione del brand: un’identità forte, un design curato, un profondo legame con la storia e la natura del territorio e un’attenzione autentica verso l’ospite. Il nostro modello si conferma la soluzione ideale per sostenere gli albergatori nello sviluppo internazionale, coniugando charme, innovazione e solide soluzioni di business”.

“Affiliarsi a un brand internazionale così prestigioso come Best Western Plus rappresenta una tappa fondamentale per la nostra struttura – commenta Guendalina Scarfì, proprietaria e amministratrice del Fontana Falconieri Boutique Hotel – La nostra missione è sempre stata quella di offrire un’accoglienza intima e curata, capace di valorizzare la bellezza storica di Messina. Grazie alla partnership con BWH Hotels, possiamo mantenere intatta la nostra identità e il legame profondo con il territorio, proiettando al contempo l’hotel su una vetrina globale e garantendo ai nostri ospiti standard di servizio eccellenti”.

Ospitato in un elegante palazzo d’inizio ’900 nel centro storico di Messina, il Best Western Plus Fontana Falconieri Hotel dispone di 14 camere completamente ristrutturate che uniscono il carattere storico dell’edificio al comfort contemporaneo, offrendo ambienti curati, funzionali e accoglienti. Aperta nel 2025, la struttura offre spazi progettati per garantire relax e tranquillità, con soluzioni versatili pensate per rispondere alle esigenze di chi è in viaggio per piacere o si trova in città per lavoro. Tra i servizi disponibili: connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree, un accogliente bar/caffetteria nella hall e un’impostazione rigorosamente pet friendly, rivelandosi ideale anche per famiglie, piccoli gruppi e team sportivi. A breve l’offerta si arricchirà con due importanti novità: l’inaugurazione di una suggestiva veranda panoramica al quarto piano e l’apertura di una SPA esclusiva su prenotazione.