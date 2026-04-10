Caraibi, il wellness è uno stile di vita nei Sandals Resorts

Nei Caraibi il benessere non è soltanto un trattamento spa o una pausa di relax, ma un vero stile di vita che si intreccia con natura, attività all’aria aperta e alimentazione equilibrata. È questa la filosofia che caratterizza l’esperienza nei Sandals Resorts, dove il wellbeing prende forma in un percorso diffuso durante tutta la giornata, tra mare, movimento e momenti di quiete.

Il cuore dell’offerta è rappresentato dalla Red Lane Spa, presente in tutti i resort del gruppo, con trattamenti ispirati agli elementi naturali delle isole e agli ingredienti locali. Accanto alle aree wellness, con piscine, bagni turchi e spazi relax a disposizione degli ospiti, è possibile scegliere rituali specifici come esfoliazioni a base di papaya e ananas o talassoterapie rigeneranti. Tra le esperienze più esclusive, il trattamento Raindrop Dreams – disponibile in alcune strutture come il Sandals Saint Vincent and the Grenadines – utilizza oli essenziali applicati lungo la colonna vertebrale con tecniche rilassanti ispirate alla caduta della pioggia. Nei resort giamaicani, inoltre, alcuni trattamenti utilizzano il caffè Blue Mountain, noto per le sue proprietà antiossidanti.

Il rapporto con l’acqua è parte integrante dell’esperienza di benessere. Il cosiddetto “blue mind”, ovvero la sensazione di calma generata dal contatto con il mare, si traduce in attività come snorkeling, kayak, vela, paddleboard e immersioni, tutte incluse nell’offerta all-inclusive. A terra, gli ospiti possono scegliere tra yoga, pilates, fitness all’aperto, tennis, beach volley e passeggiate nella natura. In alcuni resort, come Sandals Dunn’s River in Giamaica e Sandals Saint Vincent and the Grenadines, sono disponibili anche attività creative come corsi di pittura, laboratori di gioielli o di produzione di saponi e candele.

Il benessere passa anche dalla tavola. Nei ristoranti dei resort la cucina caraibica valorizza ingredienti freschi e naturali come frutta tropicale, pesce locale e prodotti di stagione. Frullati a base di cocco, papaya, mango o muschio marino accompagnano la giornata degli ospiti, mentre piatti leggeri e ricchi di sapore celebrano la tradizione gastronomica delle isole. In Giamaica, circa il 90% degli ingredienti utilizzati proviene da produttori locali, a testimonianza del forte legame con il territorio.

L’esperienza wellness si estende anche agli spazi privati delle suite. Molte sistemazioni dispongono delle Tranquility Soaking Tubs, vasche posizionate su terrazze o balconi immersi nel paesaggio tropicale. In alcune categorie, come le Lady Palm Club Suite del Sandals Saint Vincent and the Grenadines, è presente anche una zona fitness privata con attrezzature Technogym, pensata per chi desidera mantenere la propria routine di allenamento anche durante la vacanza.

Un approccio che trasforma il soggiorno ai Caraibi in un’esperienza completa di equilibrio e armonia, dove il benessere nasce dall’incontro tra natura, attività e piaceri semplici.