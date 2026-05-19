Palais Hörtenberg: comfort nel cuore di Bolzano

Situato nel cuore del centro storico di Bolzano, a pochi passi da Piazza Walther e di fronte al famoso museo che ospita Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, Palais Hörtenberg è un serviced apartment concept pensato per chi cerca servizi su misura e un nuovo modo di abitare la città, con intelligenza e flessibilità. Costruito nel 2022 secondo i più alti standard di sostenibilità (Klimahaus A), è una residenza urbana che si adatta, si trasforma e accoglie, a pochi passi da musei, locali, eventi e trasporti.

34 alloggi, ideali per chi desidera vivere la città nella privacy e in modo indipendente, durante il proprio soggiorno. Gli appartamenti sono monolocali o bilocali, con cucina completamente attrezzata o angolo cottura, adatti a coppie, famiglie, gruppi di amici e per soggiorni prolungati di professionisti. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto, bagno privato, posto auto sotterraneo, oltre che di un servizio lavanderia, una sala fitness e due aree spa & wellness private. La libertà di comporre la vacanza o la permanenza a Bolzano, secondo i propri tempi e gusti, trova spazio nel ventaglio di servizi, che connettono la struttura alla vita cittadina e nell’opportunità di beneficiare di facilites automatizzate.

La reception è aperta tutti i giorni, dalle 8 alle 20, per suggerimenti personalizzati, mentre, è possibile fare self-check-in al di fuori di questi orari e accedere sempre autonomamente agli appartamenti tramite codici di accesso personalizzati. Per eventuali necessità al di fuori dell’orario di servizio della reception, poi, è sempre attivo un numero dedicato.

L’Area Wellness di Palais Hörtenberg è l’angolo perfetto per concedersi 90 minuti di benessere e relax, prenotabili su richiesta presso la reception. È aperta tutti i giorni, tra le ore 9 e le 18.30. La struttura offre la possibilità di vivere momenti di evasione all’insegna del benessere e del buon gusto, grazie alla sinergia con le sue sister properties, tutte parte del gruppo PH HOTEL.

Gli ospiti hanno, infatti, la possibilità di prenotare un accesso Day Spa e trattamenti à la carte nelle Spa di Stadt Hotel Città, hotel iconico di Bolzano affacciato su Piazza Walther, e di Castel Hörtenberg, luxury boutique hotel unico nel suo genere, situato in un castello rinascimentale restaurato in chiave moderna e immerso nel centro cittadino.

Oltre alle tante possibilità offerte dalla città di Bolzano, i momenti dalla colazione alla cena possono essere occasione di scoperta e di piacere nei cafè e nei ristoranti del gruppo. Il Cafè e Bistrot Al Città, al piano terra dell’omonimo Hotel Città, offre un mix di sincera convivialità, con rituali quotidiani come quello del caffè e del giornale mattutino, e di cucina contemporanea, che va dal brunch del week-end a smart lunch, pizze e pinse realizzate con ingredienti locali.

Il ristorante Le Segrete, di Castel Hortenberg è, invece, la scelta perfetta per chi cerca una cucina gourmet che unisce creatività e tecniche di cucina capaci di esaltare ingredienti tradizionali e genuini, sapientemente selezionati secondo stagione, in un ambiente esclusivo come le antiche cantine a volta del castello. Per finire, Le Meridiane è il ristorante light & wellness di Castel Hortenberg, ideale per pranzi e cene con piatti bilanciati e stagionali, per un brunch a bordo piscina, oppure per una day spa con vista sul giardino secolare accompagnata da un aperitivo a fine giornata o dal rito del tè pomeridiano.

Palais Hörtenberg è una struttura pet friendly. Con un piccolo supplemento, il proprio amico a quattro zampe può godere di un trattamento speciale che include una deliziosa scatoletta di cibo selezionato per animali, due ciotole per cibo e acqua e una cuccia accogliente, dove riposare dopo una giornata di avventure e passeggiate.

La struttura è certificata Dream & Charme e garantisce standard rispettosi dell’ambiente. È stato, infatti, progettato secondo principi di sostenibilità: casa clima A, domotica intelligente, impianti a basso consumo, colonnine di ricarica per e-car, riduzione della plastica, uso di materiali riciclati. L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità è, infatti, parte integrante dell’identità del gruppo PH HOTEL.