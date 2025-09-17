Club Med, 600 opportunità di lavoro durante la stagione invernale

Club Med lancia la campagna di recruiting per la stagione invernale 2025-2026 con l’obiettivo di aprire le porte dei Resort Club Med Premium ed Exclusive Collection a 600 talenti provenienti da tutto il mondo, di cui 120 in Italia.

Lavorare in Club Med rappresenta un’esperienza professionale stimolante che permette di condividere

momenti indimenticabili con persone appassionate, in un ambiente straordinario. I principali profili richiesti:

OSPITALITÀ, CUCINA & RISTORAZIONE

Cucina: commis di cucina, commis di pasticceria, cuoco, pasticciere, capo partita, sous-chef, capo cucina, capo pasticceria

Ristorazione & Bar: bartender, cameriere di sala, addetto alla vendita di vino, lavapiatti, assistente

responsabile ristorante, responsabile bar e ristorante

Housekeeping: cameriere ai piani, addetto alla lavanderia, governante generale, assistente governante

generale

Reception: receptionist, night auditor, responsabile reception

SUPPORTO & VENDITA

Boutique: addetto alle vendite in boutique, responsabile boutique

Logistica: magazziniere, supervisor logistica

INFANZIA

Mini/Petit Club: addetto all’assistenza infantile

BENESSERE

SPA: SPA therapist, assistente responsabile SPA, responsabile SPA

SPORT

Sport Acquatici: istruttore di vela, istruttore di sci nautico, istruttore di windsurf

Sport Terrestri: istruttore di fitness, istruttore di tennis, istruttore di sport terrestri, istruttore di circo

Sport Invernali: Skiman

ARTE E SPETTACOLO

Backstage & Performance: tecnico luci, tecnico suono, tecnico polivalente suono e luci, DJ

EXCLUSIVE COLLECTION

Bar e Ristorazione EC: addetto bar e ristorante EC, responsabile bar e ristorante EC

Accoglienza e Housekeeping EC: cameriere ai piani EC, receptionist

Scegliere Club Med significa entrare in un’azienda che valorizza il percorso professionale. Durante tutto il loro percorso, i G.O e G.E beneficiano di un accompagnamento personalizzato, di formazione continua, così come di numerose opportunità tra le 120 professioni di Club Med e i 70 Resort, grazie alla mobilità internazionale.

Tutto è organizzato per offrire a ogni talento i mezzi per costruire un percorso su misura, di ampliare le proprie competenze, di evolvere rapidamente e di creare una solida rete professionale e umana.

La vita quotidiana in Resort è anche un pacchetto completo: vitto e alloggio inclusi a fronte di una

partecipazione forfettaria, accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e alle attività (piscina, palestra,

escursioni, sci, ecc.).

Per maggiori informazioni www.ClubMedJobs.com