Club Med, 600 opportunità di lavoro durante la stagione invernale
17 Settembre 2025, 12:24
Club Med lancia la campagna di recruiting per la stagione invernale 2025-2026 con l’obiettivo di aprire le porte dei Resort Club Med Premium ed Exclusive Collection a 600 talenti provenienti da tutto il mondo, di cui 120 in Italia.
Lavorare in Club Med rappresenta un’esperienza professionale stimolante che permette di condividere
momenti indimenticabili con persone appassionate, in un ambiente straordinario. I principali profili richiesti:
OSPITALITÀ, CUCINA & RISTORAZIONE
Cucina: commis di cucina, commis di pasticceria, cuoco, pasticciere, capo partita, sous-chef, capo cucina, capo pasticceria
Ristorazione & Bar: bartender, cameriere di sala, addetto alla vendita di vino, lavapiatti, assistente
responsabile ristorante, responsabile bar e ristorante
Housekeeping: cameriere ai piani, addetto alla lavanderia, governante generale, assistente governante
generale
Reception: receptionist, night auditor, responsabile reception
SUPPORTO & VENDITA
Boutique: addetto alle vendite in boutique, responsabile boutique
Logistica: magazziniere, supervisor logistica
INFANZIA
Mini/Petit Club: addetto all’assistenza infantile
BENESSERE
SPA: SPA therapist, assistente responsabile SPA, responsabile SPA
SPORT
Sport Acquatici: istruttore di vela, istruttore di sci nautico, istruttore di windsurf
Sport Terrestri: istruttore di fitness, istruttore di tennis, istruttore di sport terrestri, istruttore di circo
Sport Invernali: Skiman
ARTE E SPETTACOLO
Backstage & Performance: tecnico luci, tecnico suono, tecnico polivalente suono e luci, DJ
EXCLUSIVE COLLECTION
Bar e Ristorazione EC: addetto bar e ristorante EC, responsabile bar e ristorante EC
Accoglienza e Housekeeping EC: cameriere ai piani EC, receptionist
Scegliere Club Med significa entrare in un’azienda che valorizza il percorso professionale. Durante tutto il loro percorso, i G.O e G.E beneficiano di un accompagnamento personalizzato, di formazione continua, così come di numerose opportunità tra le 120 professioni di Club Med e i 70 Resort, grazie alla mobilità internazionale.
Tutto è organizzato per offrire a ogni talento i mezzi per costruire un percorso su misura, di ampliare le proprie competenze, di evolvere rapidamente e di creare una solida rete professionale e umana.
La vita quotidiana in Resort è anche un pacchetto completo: vitto e alloggio inclusi a fronte di una
partecipazione forfettaria, accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e alle attività (piscina, palestra,
escursioni, sci, ecc.).
Per maggiori informazioni www.ClubMedJobs.com