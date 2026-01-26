Club Med nomina Charlotte Bernin CEO dei mercati EMEA

Forte dei risultati ottenuti grazie alla propria trasformazione e all’attuazione della strategia premium-upscale, Club Med prosegue il proprio percorso di evoluzione per sostenere le ambizioni di crescita in Europa.

In questo contesto, Club Med annuncia la nomina di Charlotte Bernin alla guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Charlotte Bernin guiderà la performance commerciale e la strategia di sviluppo della Business Unit sostenendo l’ambizione di Club Med di raddoppiare la propria presenza in queste aree. Questa nomina testimonia pienamente l’impegno dell’azienda nella promozione e valorizzazione dei talenti interni.

Dal 2024, Charlotte Bernin è stata Direttrice dei mercati Francia e Nord Europa. In questo ruolo, ha favorito una forte crescita e accompagnato il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med.

Nel nuovo incarico succede ad Anne Browaeys, che ha scelto di aprire un nuovo capitolo del proprio percorso professionale. Nel corso dei suoi dieci anni in azienda, Anne Browaeys ha avuto un ruolo determinante nel processo di trasformazione di Club Med, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle performance, dell’efficienza operativa e della leadership dell’azienda nei mercati europei.

Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Amministratore Delegato di Club Med, il quale ha dichiarato: “Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA. Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati, contribuendo in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita e all’attuazione della strategia dell’azienda. Desidero inoltre ringraziare calorosamente Anne Browaeys per il suo impegno e per il contributo determinante offerto alla trasformazione di Club Med. Grazie alla sua competenza, l’azienda ha potuto rafforzare la propria struttura e consolidare il proprio posizionamento in Europa”.

Charlotte Bernin è entrata in Club Med nel 2009. Dopo aver ricoperto ruoli chiave nell’area pricing e revenue management, ha contribuito alla strutturazione e allo sviluppo della rete di distribuzione in Francia. Nel 2019 è stata nominata Direttrice Marketing & Vendite per la Exclusive Collection, contribuendo a consolidarne il posizionamento come segmento strategico per l’acquisizione di nuovi clienti. Dal 2020 ha guidato il mercato francese e, a partire dal 2024, le sue responsabilità sono state estese anche al Nord Europa, dove ha condotto un’importante trasformazione omnicanale e sostenuto una crescita significativa, anche in un contesto particolarmente sfidante.