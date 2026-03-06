Consapevolezza e autenticità: come cambia il modo di viaggiare nel 2026

In un contesto di iperconnessione, il settore evolve verso proposte più consapevoli e flessibili, in cui il benessere emotivo, l’ispirazione sui social network e il legame con la cultura locale assumono un ruolo essenziale: nel 2026, i viaggiatori privilegiano esperienze autentiche e personalizzate.

Il report Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group, elaborato sulla base di un sondaggio realizzato attraverso i propri canali social, su oltre 9.000 viaggiatori provenienti da Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania, Francia e Italia, identifica in questo modo le principali tendenze che segneranno il modo di viaggiare quest’anno.

Dall’ispirazione digitale (TikTokfluence) all’esperienza locale

I social network continuano a consolidarsi come punto di contatto chiave nella fase di ispirazione del viaggio e nella costruzione della notorietà e dell’affinità del brand. Oltre a essere una vetrina aspirazionale, sono diventati un canale strategico attraverso cui i viaggiatori scoprono destinazioni, validano decisioni e si connettono con le proposte alberghiere, grazie a contenuti autentici e credibili.

Secondo il report, il 49% dei viaggiatori considera più utile su TikTok il contenuto che mostra esperienze personali reali e consigli pratici. Questa tendenza, nota come TikTokfluence, conferma che chi viaggia privilegia l’autenticità rispetto all’aspirazione e cerca riferimenti concreti che lo aiutino a decidere. In questo contesto, l’influencer marketing acquisisce peso come leva strategica: i content creator non solo ispirano ma apportano credibilità, rafforzano il posizionamento del brand e accompagnano il viaggiatore dalla fase di scoperta a quella di valutazione.

La stessa logica si applica nella pianificazione. Le esperienze si consolidano come uno dei principali motori del viaggio e influenzano sia la scelta della destinazione sia l’organizzazione della vacanza. Il 40% afferma di pianificare il proprio viaggio in funzione delle esperienze che desidera vivere in ciascuna area, privilegiando varietà e flessibilità.

In questo contesto, l’hotel amplia il proprio ruolo tradizionale per diventare un punto di partenza da cui scoprire il territorio. Iniziative come Barceló Experiences, la piattaforma digitale per la vendita di esperienze di Barceló Hotel Group, rispondono a questa esigenza, offrendo proposte locali e attività adattate a diversi stili di viaggio, facilitando una pianificazione più flessibile e connessa con la destinazione.

The Whycation: il viaggio come riconnessione personale

Il viaggio si consolida come spazio di riconnessione personale. Non si tratta più solo di cambiare scenario, ma di riposare, riconnettersi e dare priorità al proprio benessere. Questo cambiamento favorisce viaggi più intenzionali e personali.

Per il 43% degli intervistati, viaggiare significa disconnettersi dalla routine e riconnettersi con sé stessi, una tendenza identificata come The Whycation. Questo approccio ridefinisce l’esperienza di viaggio verso proposte più equilibrate e consapevoli, in cui il benessere diventa parte naturale del soggiorno. Più che accumulare attività, il viaggiatore privilegia fughe che offrano vero riposo e valore personale.

Viaggi multigenerazionali o Solo Travel

Nel 2026, il viaggio assume due grandi forme che convivono e si completano: l’esplorazione individuale e i momenti condivisi in famiglia. Due modi diversi di scoprire il mondo ma con lo stesso obiettivo: creare esperienze uniche e ricordi memorabili. I viaggi in solitaria restano una tendenza in crescita, reinventandosi oltre l’introspezione individuale per diventare anche un’opportunità di socializzare, conoscere nuove persone e vivere esperienze autentiche. Sotto la tendenza Solo Travel, che si consolida con forza tra i viaggiatori solitari, il 40% afferma che ciò che più valorizza è la disponibilità di servizi ed esperienze progettati per garantire comfort, autonomia ed efficienza individuale. D’altra parte, la contro-tendenza è rappresentata dai viaggi multigenerazionali, che diventano un’opportunità per rafforzare i legami familiari e dare priorità al tempo di qualità con i propri cari. Alla domanda “Con quale motivazione viaggi?”, il 77% afferma di viaggiare in famiglia per godere del tempo condiviso e creare ricordi duraturi, rafforzando l’idea che viaggiare insieme sia un investimento emotivo.

Gastronomia locale: il nuovo lusso passa dall’origine

La gastronomia continua a essere un fattore decisivo nella scelta della destinazione, ma la sua rilevanza va oltre il gusto o l’innovazione. Nel 2026 diventa un modo per comprendere il luogo visitato, immergersi nella sua cultura e sperimentarne l’essenza attraverso l’origine, il prodotto e la reinterpretazione della tradizione. Il 40% dei viaggiatori afferma che la gastronomia è un fattore importante nella scelta della destinazione, poiché apprezza esperienze autentiche con prodotti locali e sostenibili, dove origine, prossimità e qualità degli ingredienti fanno la differenza. Questa tendenza, identificata come Heritage Ingredients, conferma che il lusso gastronomico non si misura più solo in termini di sofisticazione, ma nella storia che c’è dietro ogni prodotto e nel suo legame con il territorio. In questo contesto, il concetto di km 0 acquisisce maggiore importanza come simbolo di impegno verso il territorio, la stagionalità e la tracciabilità del prodotto. Inoltre, questa tendenza rafforza il ruolo della gastronomia come parte integrante dell’esperienza di viaggio e come mezzo per connettersi con il prodotto e l’identità locale di ogni territorio.

Un viaggiatore più selettivo e un’esperienza più integrale

Le conclusioni del Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group riflettono una chiara evoluzione nel modo di viaggiare e nei criteri di scelta del viaggiatore. L’ispirazione digitale, la pianificazione basata sulle esperienze, il benessere integrale e la connessione con il territorio non sono più tendenze occasionali ma elementi che stanno definendo come si decide, si vive e si ricorda un viaggio. Per Barceló Hotel Group, comprendere questi cambiamenti e anticiparli fa parte del proprio modo di progettare l’esperienza alberghiera: più connessa alla destinazione, più personalizzata e allineata con ciò che cerca il viaggiatore contemporaneo.