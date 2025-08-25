Gli hotel indipendenti italiani fanno il pienone a Ferragosto

Gli hotel indipendenti in tutta Italia hanno registrato le migliori performance dell’anno durante il ponte di Ferragosto, con tassi di occupazione, tariffe e ricavi ai massimi storici.

Secondo i nuovi dati diffusi da RoomRaccoon, che ha analizzato oltre 1.000 camere in strutture indipendenti sparse per il Paese, il tasso medio di occupazione ha toccato l’81% – il livello più alto mai registrato nel 2025. Un’impennata dovuta alla forte domanda sia da parte dei vacanzieri italiani sia da turisti stranieri, desiderosi di approfittare del lungo weekend estivo.

Anche i ricavi hanno stabilito nuovi standard. Il RevPAR (ricavo per camera disponibile) ha raggiunto i 159 euro il 15 agosto, segnando il punto più alto dell’anno. Allo stesso tempo, la tariffa media giornaliera (ADR) ha toccato i 199 euro il 14 agosto, confermando la disponibilità dei viaggiatori a pagare tariffe premium per soggiorni di qualità nelle destinazioni italiane più gettonate.

“Questi risultati non sono solo un effetto stagionale: dimostrano come gli albergatori italiani stiano affinando l’equilibrio tra occupazione e tariffe per massimizzare la redditività – ha commentato Gianpiero Solarino, Market Head di RoomRaccoon Italia – È la prova concreta che i viaggiatori continuano a percepire valore nel mercato, anche a prezzi alti.”

I numeri riflettono una tendenza più ampia nel settore dell’ospitalità in Italia, dove sempre più strutture si affidano a strumenti di revenue management basati sull’intelligenza artificiale, come RaccoonRev Plus, per ottimizzare le tariffe in tempo reale. Prevedendo i picchi di domanda e adattando le strategie di prezzo, gli albergatori riescono a massimizzare sia l’occupazione che la spesa media per ospite.

(photo credits @sara-abilova-unsplash)