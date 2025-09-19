Tra il meno e il più… A Palermo il turismo continua a crescere

Federalberghi Palermo, crescono i flussi turistici (+7%), ma la sfida resta consolidare mesi invernali”

Stranieri sempre più protagonisti, Di Stefano: “la città deve credere in se stessa, facciamo squadra con istituzioni, operatori e cittadini per l’accoglienza e l’identità di Palermo”.

Il presunto calo di turisti ad agosto lamentato da Federalberghi Palermo e il conseguente botta e risposta con l’assessore al turismo Alessandro Anello avevano animato un Ferragosto privo di grosse notizie.

Oggi, però, l’associazione degli albergatori palermitani ha diramato una nota stampa in cui, smentendo anche un po’ se stessa, scrive: “Palermo si conferma tra le mete più attrattive del Sud Italia. I dati raccolti da Federalberghi Palermo evidenziano, nei primi nove mesi del 2025, una crescita media del +7% nell’occupazione alberghiera rispetto al 2024. In forte aumento il turismo internazionale, che rappresenta ormai oltre il 60% delle presenze in città”.

“Il segnale più incoraggiante – dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo – è che la città non è più soltanto meta estiva. Ottobre, infatti, si preannuncia in linea con l’estate, mentre dicembre sarà trainato dal turismo culturale e dagli eventi. Questo significa che la nostra città ha un potenziale enorme per vivere di turismo tutto l’anno. Ma per trasformare questo slancio in forza stabile servono investimenti e visione”.

Dunque, anche Federalberghi prende atto di quanto sostenuto da Travelnostop da anni, ovvero che l’allungamento delle stagionalità è la nuova scommessa da vincere, e che se prima era considerata una opportunità adesso costituisce un’assoluta, se non l’unica, necessità per il turismo siciliano .

Federalberghi Palermo torna a parlare della tassa di soggiorno, per ribadire “che deve essere una leva di sviluppo, non un balzello fine a se stesso. Ogni euro va restituito alla città in termini di decoro urbano, sicurezza, servizi e promozione internazionale – continua Di Stefano – Non possiamo permettere che i turisti si innamorino della nostra bellezza e poi restino delusi da ciò che ci ostiniamo a non curare. Palermo merita rispetto, Palermo deve crederci fino in fondo. Ognuno di noi è parte dell’accoglienza, dalle istituzioni agli operatori turistici, dai commercianti ai cittadini – conclude Di Stefano – L’identità di Palermo è il nostro più grande patrimonio, ed è su questo senso di appartenenza che dobbiamo costruire il futuro”.

Anche qusto un tema caro a Travelnostop che ha lanciato il concetto di civiltà del viaggio all’ultima edizione di Travelexpo ad aprile scorso e che lo riproprorrà tra una settimana, nel corso delle celebrazioni della Giornata mondiale del Turismo al San Paolo Palace di Palermo sabato 27 settembre.