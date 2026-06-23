Hyatt accelera in Italia: 3 nuove aperture entro il 2028

Il colosso alberghiero americano Hyatt mette l’Italia al centro delle proprie strategie di espansione in Europa. Dopo aver quadruplicato il numero di camere nel nostro Paese a partire dal 2019, il gruppo ha annunciato una nuova pipeline di sviluppo che prevede tre imminenti aperture tra Roma e Taormina, per un totale di 428 nuove chiavi che andranno ad arricchire il portfolio nazionale.

I dettagli del piano di espansione prevedono tre tassi di crescita ben diversificati per brand e target:

Hyatt Regency Rome Central (Q3 2026): situato nei pressi della stazione Termini, disporrà di 238 camere e sarà orientato a intercettare i flussi business, congressuali e leisure.

Thompson Rome (2026): debutto del brand lifestyle nella Capitale con 69 camere, frutto della riqualificazione adattiva di uno storico edificio vicino al Colosseo.

Park Hyatt Taormina (2028): sbarco d’élite in Sicilia con 121 suite affacciate sul Mar Ionio e sull’Etna, posizionandosi ai vertici del segmento luxury dell’isola.

Come spiegato da Nuno Galvao Pinto, Vice President Development Europe di Hyatt, la strategia del gruppo non punta alla standardizzazione, bensì a inserire il brand corretto nella giusta destinazione. Il mercato alberghiero italiano viene considerato altamente strategico per via della sua forte frammentazione e della prevalenza di hotel indipendenti e immobili storici. Per questa ragione, Hyatt punta con decisione sulle conversioni e sul riutilizzo adattivo, formule ideali per preservare l’identità architettonica locale e superare i vincoli urbanistici dei centri storici. Oltre al consolidamento sulle piazze di Roma e Milano, i piani futuri del gruppo guardano con forte interesse a città d’arte e aree resort come Napoli, la Puglia, la Toscana, il Lago di Como, Verona, Genova, Bologna e Parma.