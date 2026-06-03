Il Cresta Palace Celerina è pronto per la stagione estiva

Il Cresta Palace Celerina traccia un bilancio positivo della stagione invernale 2025/2026. Dopo un’estate da record nel 2025 e un inverno di grande successo, l’attenzione è ora rivolta al completamento del restyling delle camere in vista dell’imminente stagione estiva (26 giugno – 25 ottobre).

Con un fatturato cresciuto dell’8% nell’estate 2025 e un incremento dell’occupazione del 6% nella stagione invernale, secondo Bardhyl Coli, General Manager del Cresta Palace Celerina, l’hotel guarda ad una stagione che si prospetta positiva.

Il restyling delle camere prosegue: entro l’inizio della stagione estiva, il 26 giugno, sarà completata l’ultima fase della ristrutturazione – iniziata nel 2022 con il restyling di 40 camere e di ulteriori 20 camere nell’ala est nel 2025, vengono ora rinnovate le ultime 30 camere. In questo modo, tutte le 90 camere e suite del Cresta Palace Celerina saranno completamente modernizzate per l’estate. Con il rinnovo totale dell’offerta delle camere, lo storico hotel compie un ulteriore passo importante nel suo sviluppo e lifestyle. Il nuovo concept unisce lo storico stile liberty della struttura al comfort moderno e offre un’ampia varietà di categorie di camere e suite – dalle spaziose family suite, fino alle eleganti camere singole.

Dal punto di vista culinario, viene confermato anche il concept di successo ‘Ya Mama by Moses Ceylan’, lanciato durante l’inverno, che sarà aperto anche nella stagione estiva. Il concept casual dining con influenze levantine, che combina aromi orientali con prodotti regionali, sarà arricchito con nuovi piatti estivi.

Insieme agli altri tre outlet gastronomici – il Grand Restaurant, Asia 75 e il Palace Bar – l’hotel offre una vasta gamma di esperienze culinarie. Nei mesi più caldi, inoltre parte dell’offerta si sposta anche all’esterno: il giardino dell’hotel diventa un punto d’incontro per momenti di relax tra pranzo, caffè o un drink al tramonto.

Con una stagione di successo alle spalle, il completamento dei lavori di ristrutturazione e un’offerta in continua evoluzione, il Cresta Palace Celerina si prepara alla stagione estiva, proseguendo il proprio percorso come storica e poliedrica icona nel cuore dell’Engadina.