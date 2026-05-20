IMA 2026, UNA Italian Hospitality eletta ‘Catena Alberghiera dell’Anno – Italia’

La Giuria della 13ª edizione degli Italian Mission Awards ha decretato i vincitori dell’edizione 2026, assegnando a UNA Italian Hospitality il titolo di ‘Catena Alberghiera dell’Anno – Italia’. Il riconoscimento, conferito in particolare per la flessibilità operativa, la professionalità e il costante supporto offerto ai propri clienti, uniti a un servizio di catering di elevata qualità, conferma il ruolo di riferimento del Gruppo nel panorama dell’ospitalità italiana e nel settore business travel e MICE.

La cerimonia di gala si è svolta lunedì 18 maggio, nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, storico punto di riferimento per gli Italian Mission Awards, evento che ogni anno riunisce i principali protagonisti dell’industria turistica, della mobilità d’impresa e dei viaggi d’affari.

Il premio, consegnato a Daniele Mereu – responsabile Operations alberghiere del Gruppo, valorizza la capacità di UNA Italian Hospitality di interpretare in chiave contemporanea l’eccellenza dell’accoglienza italiana, attraverso un’offerta che combina un’elevata qualità dei servizi, forte identità territoriale e comfort pensati per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più dinamica e internazionale. Un modello di ospitalità evoluto, supportato da un’offerta ricettiva presente nelle principali destinazioni del Paese e da una costante attenzione all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento, che non solo rappresenta una conferma del percorso di crescita e valorizzazione intrapreso dal nostro Gruppo negli ultimi anni, ma ha un riscontro quotidiano nell’apprezzamento che i nostri ospiti manifestano e dimostrano tornando a soggiornare nelle nostre strutture – dice Giorgio Marchegiani, AD di UNA Italian Hospitality – Questo premio è il risultato dell’impegno continuo di tutte le persone che lavorano con noi, da nord a sud della Penisola, e che con professionalità, passione e autentico spirito di ospitalità contribuiscono ogni giorno a offrire ai nostri ospiti esperienze di soggiorno di alto livello nelle 59 strutture presenti in 31 destinazioni italiane”.

Con un portfolio in continua evoluzione e una presenza capillare sul territorio nazionale, UNA Italian Hospitality prosegue il proprio percorso di consolidamento nel mercato dell’hôtellerie d’eccellenza, distinguendosi per una proposta capace di valorizzare il Paese attraverso esperienze autentiche, servizi di qualità e una visione strategica orientata allo sviluppo sostenibile e all’innovazione del settore.

Il riconoscimento ottenuto agli Italian Mission Awards rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di crescita del Gruppo e testimonia l’apprezzamento da parte degli operatori del travel e del business tourism nei confronti di una realtà che continua a investire nel valore dell’ospitalità italiana.