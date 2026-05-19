Nasce Preferred Wellbeing, la certificazione che premia il benessere

Preferred Hotels & Resorts annuncia l’entrata di Preferred Wellbeing, un nuovo programma di certificazione globale che celebra una selezione di oltre 50 hotel e resort che offrono esperienze di benessere uniche e olistiche.

Progettato per soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di lusso di oggi, Preferred Wellbeing mette in evidenza strutture che vanno oltre le tradizionali offerte termali per creare viaggi immersivi all’insegna del rinnovamento, della vitalità e della riconnessione. Da ampi santuari termali e percorsi idrotermali a soggiorni immersi nella natura e programmi culinari, la certificazione riconosce gli hotel che stanno cambiando il futuro dei viaggi all’insegna del benessere.

L’offerta si basa sui risultati dell’indagine del Luxury Travel Report recentemente pubblicato dall’azienda, che sottolinea il benessere come forza determinante nelle decisioni sui viaggi. Più di un terzo dei viaggiatori di lusso è alla ricerca di viaggi di benessere trasformativi, e il 77% concorda sul fatto che il vero lusso oggi significhi fuggire dalla frenesia dei social.

Nel loro insieme, questi cambiamenti indicano una nuova era dei viaggi all’insegna del benessere, che fonde scienza, tradizione, personalizzazione e design in esperienze profondamente trasformative che vanno ben oltre la spa.

“Siamo entusiasti di presentare Preferred Wellbeing, che riflette una maggiore attenzione al benessere olistico in tutto il nostro portfolio mondiale”, ha dichiarato Lindsey Ueberroth, CEO di Preferred Hotels & Resorts. “La nostra ultima ricerca mostra che i viaggiatori danno sempre più priorità alle esperienze che favoriscono il benessere fisico, mentale e trasformativo. Preferred Wellbeing è stato quindi creato per aiutare gli ospiti a scoprire e prenotare facilmente gli hotel che stanno definendo il futuro nel settore del benessere”.

Trend:

· Benessere orientato “al vivere sano e a lungo” : il settore globale dei viaggi dedicati al benessere sta entrando in una nuova fase, non definita dal relax passivo, ma da esperienze intenzionali e orientate ai risultati, incentrate sulla salute a lungo termine. All’Amrit Ocean Resort and Residences – Singer Island in Florida, una spa di 9.300 metri quadrati fonde filosofie orientali con tecnologie occidentali, offrendo biohacking, trattamenti avanzati per la cura della pelle e percorsi idrotermali insieme a programmi di mindfulness e fitness. Allo stesso modo, l’Hotel Las Islas a Cartagena, in Colombia, offre terapie di neurostimolazione, illustrando come il vivere sano si stia evolvendo da un concetto clinico a un’esperienza di viaggio di lusso completamente integrata.

· Fusione di rituali antichi e scienza moderna: un cambiamento determinante nel benessere è la fusione di tradizioni curative consolidate nel tempo con approcci scientifici contemporanei. All’Almar Giardino di Costanza Mazara del Vallo in Sicilia, i rituali dell’hammam vengono reinterpretati attraverso programmi strutturati che includono il Metodo 4R, mentre al The Meru Sanur, le tradizioni curative balinesi come le terapie a base di erbe “jamu”, il lavoro sul respiro e la meditazione si combinano con moderne diagnostiche del benessere e trattamenti rigenerativi basati su prove scientifiche.

· L’idroterapia diventa l’esperienza centrale: l’acqua sta passando da elemento di contorno a protagonista del percorso di benessere. Al 7132 Hotel nelle Alpi svizzere, le vasche termali scolpite nella quarzite e alimentate da sorgenti ricche di minerali creano un’esperienza di relax profondamente coinvolgente. Nel frattempo, il Grand Velas Riviera Maya in Messico trasforma l’idroterapia in un rituale guidato, accompagnando gli ospiti in un percorso di ambienti caldi, freddi, di vapore e sensoriali. In tutto il settore, l’idroterapia sta emergendo come un sistema multisensoriale radicato sia nelle antiche tradizioni balneari che nella moderna scienza del wellness.

· Percorsi di benessere personalizzati e di più giorni sostituiscono i trattamenti una tantum: i viaggi benessere si stanno spostando dai servizi individuali a programmi più strutturati e tailor-made. L’Almar Lido Jesolo, sulla costa adriatica, offre pacchetti strutturati che vanno da uno a sei giorni, consentendo agli ospiti di seguire percorsi personalizzati verso il relax e il rinnovamento. Al Grand Velas Boutique Los Cabos, cerimonie di benessere immersive combinano trattamenti, ambienti e terapie in un percorso coerente. Questo approccio segna un passaggio verso esperienze incentrate sulla trasformazione piuttosto che su semplici visite occasionali alle spa.

· Il potere curativo della natura: la natura non è più solo uno sfondo panoramico, ma è una componente attiva dell’esperienza di benessere. Al Corcovado Wilderness Lodge by SCP in Costa Rica, accessibile solo in barca, gli ospiti si riconnettono con se stessi immersi nella giungla, con sessioni di yoga all’aperto e rituali a base di piante in uno dei luoghi con la maggior biodiversità al mondo. Allo stesso modo, il Post Ranch Inn sulla spettacolare costa californiana integra nella sua programmazione il bagno nella foresta, la terapia del suono ed esperienze guidate nella natura. Questi ambienti evidenziano il crescente riconoscimento della natura come potente strumento per il recupero mentale e fisico.

· Design dell’ambiente per un benessere multisensoriale: gli spazi dedicati al benessere sono sempre più progettati per coinvolgere tutti i sensi. Al Parco dei Principi Grand Hotel & SPA di Roma, piscine per la cromoterapia, docce di ghiaccio e giochi d’acqua sensoriali creano un ambiente dinamico e immersivo. L’Interalpen-Hotel Tyrol, nelle pittoresche Alpi austriache, amplia questo concetto con il suo “Sauna Village”, dove profumi, temperatura e design degli spazi si combinano armoniosamente per migliorare l’umore e il benessere. Questa tendenza riflette una comprensione più profonda del fatto che anche l’ambiente svolge un ruolo fondamentale nel plasmare l’esperienza di benessere.