NH Italia S.p.a sigla nuovo Contratto Integrativo Aziendale 2026–2028

NH Italia S.p.a., società del Gruppo alberghiero Minor Hotels, annuncia il raggiungimento dell’intesa con le Organizzazioni Sindacali per il nuovo Contratto Integrativo Aziendale, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L’accordo è stato recentemente siglato presso NH Collection Palazzo Cinquecento a Roma, al termine di un confronto articolato e costruttivo con le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. L’intesa, ora sottoposta alle procedure di informazione e consultazione nei luoghi di lavoro, si applica a tutti i dipendenti di NH Italia S.p.a., impiegati nelle 51 strutture ricettive attive sul territorio nazionale e nelle sedi centrali di Milano, Assago e Roma.

Il nuovo Contratto Integrativo pone al centro la tutela dei dipendenti, con particolare attenzione alla genitorialità, ai congedi parentali, ai permessi per la cura dei figli fino ai 14 anni, ai congedi per eventi e cause particolari e all’inserimento scolastico.

L’accordo prevede inoltre misure dedicate alle unioni civili e alle convivenze di fatto, nonché il potenziamento del diritto allo studio e dell’accesso alla formazione, attraverso l’incremento delle ore disponibili e l’istituzione di una Commissione Paritetica per la Formazione, incaricata di monitorare e orientare i percorsi di crescita professionale del personale.

Sul fronte dell’organizzazione del lavoro, l’intesa introduce un sistema più flessibile e attento alle esigenze individuali, con l’ampliamento delle possibilità di part-time, l’introduzione del “part-time d’emergenza” per situazioni familiari delicate e il consolidamento delle tutele per i lavoratori part-time.

Viene inoltre istituita la banca ore solidali e ampliata la possibilità di anticipo del TFR, includendo anche le spese sostenute o da sostenere dalle lavoratrici e dai lavoratori vittime di violenza di genere inseriti in percorsi di protezione riconosciuti dagli organi competenti.

Il nuovo Contratto Integrativo rafforza l’impegno di NH Italia S.p.a in materia di pari opportunità e inclusione, introducendo strumenti innovativi per la prevenzione e il contrasto di discriminazioni, molestie e violenze di genere.

Tra le principali novità figurano l’istituzione del Garante della Parità, la creazione di una Commissione dedicata alle Pari Opportunità e misure specifiche a sostegno dei dipendenti in situazioni di difficoltà, tra cui l’ampliamento dei congedi retribuiti, le tutele occupazionali e la possibilità di trasferimento o rimodulazione dell’orario di lavoro in caso di necessità.

L’accordo introduce infine un Premio di Risultato annuale, collegato al conseguimento di un risultato netto positivo del Gruppo e strutturato su indicatori di redditività e qualità definiti a livello di singola struttura. Il premio sarà riconosciuto al personale in forza in relazione alla presenza in servizio, con criteri di erogazione proporzionati e la possibilità di conversione in beni e servizi di welfare.