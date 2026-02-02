Recruiting Tour di Garibaldi Hotels: si cercano 130 figure professionali

02 Febbraio 2026, 12:23

Garibaldi Hotels è alla ricerca di 130 figure professionali da inserire nelle 14 strutture ricettive presenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino-Alto Adige, oltre a nuove posizioni presso la sede centrale di Ostuni (BR).

Numerose le opportunità lavorative, rivolte sia a profili manageriali che operativi, nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza. Il Gruppo offre inoltre tirocini formativi per laureati e diplomati interessati ai settori booking e amministrazione, da svolgere presso la sede pugliese di Ostuni (BR).

Il Recruiting Tour di Garibaldi Hotels, articolato in 10 Open Day, prenderà il via l’11 e il 12 febbraio presso due strutture del Gruppo, a Matera e Lecce, interessate da importanti partnership internazionali con Best Western e Hilton, a conferma del rafforzamento del posizionamento di Garibaldi Hotels nel panorama alberghiero.

Le attività di selezione proseguiranno nei mesi di febbraio e marzo con ulteriori appuntamenti in alcune delle principali città d’Italia: Catania, Palermo, Cosenza, Bari, Ostuni e Roma. Ogni tappa sarà realizzata presso siti raggiungibili agevolmente e in collaborazione con qualificati partner accademici e istituzionali, con l’obiettivo primario di facilitare la partecipazione dei candidati.

Tra le partnership attivate figurano FederTerziario per le tappe in Sicilia e Calabria e ANPA (Accademia Nazionale Professioni Alberghiere) per l’appuntamento nel Lazio. Il tour farà inoltre tappa a Bari, presso lo stand del Gruppo alla fiera BTM 2026, e a Ostuni, città natale di Garibaldi Hotels, con il prezioso patrocinio del Comune e la messa a disposizione di un sito iconico quale la biblioteca comunale.

È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione desiderata, all’indirizzo recruiting2026@garibaldihotels.it.
Il calendario completo, le figure ricercate e le sedi delle singole tappe degli Open Day sono disponibili sul sito aziendale, nella sezione “Lavora con noi”. Le selezioni si svolgeranno dalle 10 alle 18.

