Verso estate record per aeroporti del Nord Sardegna

Si annuncia come la migliore stagione di sempre per gli aeroporti del Nord Sardegna: la Summer IATA 2026, al via il prossimo 29 marzo avrà a disposizione 6,8 milioni di posti, con un aumento del +9% rispetto al 2025, e un network di 173 collegamenti, 98 destinazioni di cui 75 internazionali e 23 domestiche, 19 nuove rotte e l’ingresso di due nuove compagnie aeree. Si apre un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione sarda con il primo volo diretto che collega la Sardegna agli Stati Uniti.

La novità di punta della stagione estiva 2026 all’aeroporto Olbia Costa Smeralda ‘S.A. Karim Aga Khan’ è proprio il nuovo collegamento transatlantico con New York operato da Delta Air Lines e operativo dal 21 maggio con quattro frequenze settimanali.

A Olbia l’offerta complessiva di posti sarà di 4,8 milioni, +7,2% rispetto alla scorsa stagione, e la programmazione prevede un network di 134 collegamenti, 96 destinazioni di cui 74 internazionali e 22 domestiche, operate da 40 compagnie aeree da e per 26 Paesi. Sul fronte delle nuove rotte, Volotea aggiunge Siviglia, Transavia attiva Eindhoven, Eurowings inaugura due nuovi collegamenti con Berlino e Graz, mentre BA CityFlier sussidiaria di British Airways porta Londra Stansted.

Complessivamente sei i nuovi collegamenti di linea inaugurati nel corso della stagione. Tutti i principali vettori partner confermano e ampliano il proprio operativo. Un segnale particolarmente significativo arriva dal mese di aprile, che segna un’offerta di voli superiore del +10% rispetto ad aprile 2025: la stagione estiva si sta strutturalmente allungando verso la primavera e l’autunno.

Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticipa i voli su Monaco e Francoforte. Anticipi consistenti anche da easyJet, che rispetto allo scorso aprile opererà 5 rotte in più (Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes), da SAS su Copenaghen, da Wizz Air su Varsavia e da Ryanair su Dublino e Vienna.

Anche l’aeroporto di Alghero punta a superare la soglia storica dei due milioni di passeggeri dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre: 1.770.493 passeggeri. Quarantasei i collegamenti previsti, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia, con 10 nuove rotte internazionali e una crescita del +46% sull’offerta internazionale.

Le principali novità internazionali: Transavia, gruppo Air France-KLM, debutta sullo scalo con i nuovi voli per Amsterdam e Parigi da aprile; Wizz Air apre quattro rotte inedite da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje ed estende da marzo a ottobre l’operatività su Bucarest, Budapest e Sofia, con un aumento complessivo dell’offerta del +190%; Ryanair aggiunge Varsavia e Tirana alle proprie rotte, confermando i voli verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest; Volotea rafforza il mercato francese con il nuovo collegamento su Lione, confermando Bordeaux e Parigi; Air Europa introduce il volo diretto Alghero-Madrid, gateway verso l’America Latina; Air Serbia conferma il collegamento con Belgrado.

Sul fronte domestico, Aeroitalia opera Roma in continuità territoriale e inaugura da giugno il nuovo volo per Genova; ITA Airways copre Milano Linate in continuità territoriale; Ryanair conferma le rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia; Volotea collega Alghero con Torino, Verona e Firenze.