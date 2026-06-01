Alice Pudda eletta presidente di Fiavet Sardegna

Alice Pudda è stata eletta nuova presidente di Fiavet Sardegna per il prossimo quinquennio, succedendo alla guida della federazione regionale durante l’ultima assemblea dei soci. Titolare della Pudda Viaggi di Guspini, storica agenzia fondata nel 1956, la neo presidente coniuga la tradizione familiare con una solida preparazione accademica in giurisprudenza e legislazione del turismo, oltre a una spiccata propensione per l’innovazione digitale. Il suo mandato sarà caratterizzato da un forte impegno verso il ricambio generazionale, con l’obiettivo di intercettare le esigenze dei viaggiatori più giovani che stanno riscoprendo il valore della consulenza in agenzia.

Sul piano operativo, la presidenza Pudda punterà sull’aggiornamento normativo e sulla formazione continua, utilizzando anche strumenti agili e pillole di consulenza sui canali social per aiutare i professionisti a ottimizzare i costi e a rispondere con rapidità alle sfide del mercato.

Ad affiancare la presidente Alice Pudda nella governance di Fiavet Sardegna per i prossimi cinque anni sarà una squadra di professionisti espressione di tutto il territorio isolano, guidata dalla vicepresidente Angela Maicu.

Il Nuovo Organigramma di Fiavet Sardegna

 Presidente: Alice Pudda (Pudda Viaggi – Guspini)

 Vice presidente: Angela Maicu (S’Istella Viaggi – Oristano)

 Giunta: Mariano Pinna (New Feeling Viaggi – Cagliari), Gianfranco Fois (Rei Tour – Muravera),

Franco Atzeri (FA Travel – Cagliari)

 Consiglieri: Andrea Oliva (Oliva Viaggi – Alghero), Angela Maicu (S’Istella Viaggi – Oristano), Fabrizio

Meloni (Feronia Vacanze – Budoni), Gianmichele Fancello (Intours – Olbia), Marisa Gaviano

(Serengheti Travel – Cagliari), Alessandro Caddeo (Fly&Dreams – Cagliari)

 Revisori dei conti: Alessandra Viazzo (A.M.S. Agenzie Marittime Sarde – Porto Torres), Carla Zurru

(Le mille e una notte viaggi – Pirri)

 Probiviri: Giuseppe Bazzoni (Himmel Tours – Porto Torres), Salvatore Sulis (Mura Travel – Sarroch)