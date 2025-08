Sinner-mania nei migliori resort di Club Med

Negli ultimi mesi, l’Italia ha assistito a una vera e propria Sinner‑mania. Un fenomeno che ha travalicato i confini dello sport, alimentando un nuovo rinascimento del tennis nel Belpaese: le iscrizioni nei club junior sono cresciute del 30% nel 2024 e anche gli adulti si avvicinano sempre più alla racchetta.

Secondo il Report Tennis e Padel 2024 della Federazione Italiana Tennis e Padel, in Italia ci sono oggi 6,5 milioni di praticanti e 18,3 milioni di appassionati, con un impatto economico che supera gli 8 miliardi di euro.

Questa nuova ondata di entusiasmo ha creato un modo innovativo di vivere il tempo libero: vacanze attive all’insegna degli sport di racchetta, fenomeno definito “Racketeering” dal magazine Globetrender. Un trend che Club Med abbraccia da protagonista, combinando benessere, esperienze outdoor e socialità. Attualmente, il brand dispone di 226 campi da tennis distribuiti in 33 resort in tutto il mondo. Che si tratti di una lezione di tennis con vista sulla baia di Cefalù, di una partita di padel o tennis tra amici a Magna Marbella o di una sfida di pickleball sotto le palme a Cancun, l’offerta sportiva di Club Med si distingue per varietà, qualità e scenari da sogno.

Club Med, pioniere dell’All Inclusive e oggi la più grande scuola di sport al mondo, propone oltre 60 discipline nei suoi Resort globali, con un’attenzione speciale agli sport emergenti. Il padel ne è l’esempio perfetto: accessibile, coinvolgente, intergenerazionale. Dal 2021, quando nasce la prima scuola di padel al Club Med Exclusive Collection Seychelles, la disciplina si è diffusa rapidamente in tutta la rete: nell’estate 2022, Magna Marbella inaugura 6 nuovi campi, mentre oggi Club Med conta 51 campi da padel in 13 Resort, attrezzati da Babolat, partner ufficiale dal 2005.

In Club Med gli ospiti hanno accesso a campi e lezioni di gruppo con maestri professionisti e attrezzature di qualità inclusi nel pacchetto. Anche i bambini, possono giocare grazie al programma Mini Club Med+, mentre i grandi si mettono alla prova con tornei, corsi e sessioni guidate.

Il successo del padel è globale: si è passati da 1,5 milioni di praticanti nel 2020 a oltre 12 milioni nel 2023, con una previsione di 80 milioni entro il 2035. Il segreto? Inclusività, divertimento, facilità di apprendimento e spirito comunitario.

E poi c’è il pickleball, l’ultima novità dell’universo Club Med. Nato negli USA, è un incrocio tra tennis, padel e ping pong, con racchette leggere e regole semplici. Ideale per ogni età, è diventato uno degli sport cult delle vacanze attive.

Club Med Punta Cana, ad esempio, offre ben 8 campi da pickleball all’aperto: qui si gioca al ritmo delle onde caraibiche, tra natura tropicale e ambienti rilassanti come la Zen Oasis. Pickleball significa movimento, inclusione, e spesso anche nuove amicizie: si impara in fretta, si ride tanto, si resta in forma senza mai perdere il sorriso.

La passione per lo sport è da sempre parte del DNA Club Med. Negli anni ’50, il fondatore Gérard Blitz intuì che l’attività sportiva poteva diventare strumento di incontro, benessere e scoperta. Da allora, l’offerta non ha mai smesso di crescere: oggi si parte dai 4 anni con oltre 60 sport, supportati da istruttori qualificati, attrezzature di ultima generazione e scenari naturali mozzafiato.

L’obiettivo non è mai solo la performance, ma il piacere della scoperta, il gusto del miglioramento personale, lo spirito di squadra e la possibilità di vivere il movimento come parte integrata dell’esperienza di viaggio.