Ita Airways cerca addetto sicurezza aerea per Fiumicino

ITA Airways apre le selezioni per rafforzare il proprio organico presso l’Hub di Roma Fiumicino (FCO). L’offerta di lavoro riguarda la posizione strategica di addetto centrale operativa sicurezza aerea, una figura cruciale per garantire il rispetto delle normative internazionali e la fluidità delle operazioni di imbarco e transito. L’addetto centrale operativa sicurezza aerea sarà inserito in una funzione nevralgica che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La mansione principale consiste nel supportare le attività di verifica documentale e nel garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il professionista selezionato si occuperà di:

eseguire controlli approfonditi in tempo reale sulla validità e conformità dei documenti di viaggio (visti, passaporti, autorizzazioni) in accordo con le normative IATA e le disposizioni dei Paesi di destinazione;

fornire supporto immediato e consulenza operativa a tutti gli scali, gestendo casistiche complesse relative a passeggeri e problematiche di imbarco;

collaborare attivamente con Autorità di Frontiera, fornitori esterni e unità aziendali (come Load Control e Safety & Security) per la gestione di situazioni critiche, allarmi di sicurezza e passeggeri non ammessi (INAD);

garantire l’elaborazione e la trasmissione tempestiva dei dati passeggeri sensibili (API/PNR) alle Autorità governative.

Requisiti fondamentali:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

ottima padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata (minimo livello B2);

piena disponibilità ad operare su turni avvicendati H24/7, inclusi notturni e festivi;

buona conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Word, Excel).

Saranno considerati titoli preferenziali la conoscenza del sistema gestionale Amadeus (Reservation e DCS) e l’esperienza operativa pregressa in ambito ground aeroportuale.

Competenze necessarie:

capacità di iniziativa e rapidità decisionale per affrontare emergenze e variazioni operative;

efficacia nel relazionarsi con diversi livelli funzionali e con enti esterni (Autorità);

forte orientamento al risultato e gestione efficace dello stress;

elevato grado di riservatezza, vista la natura critica delle informazioni maneggiate.

Contratto e opportunità

ITA Airways offre un contratto CCNL Trasporto Aereo con un livello e una Retribuzione Annua Lorda (RAL) che saranno commisurati all’effettiva esperienza del candidato.

Per candidarsi e conoscere tutti i dettagli dell’offerta, clicca qui.