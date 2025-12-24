Mancano i piloti, Ita Airways vuole creare Scuola di volo nazionale

Ita Airways annuncia l’avvio del progetto per la creazione di una Scuola di Volo nazionale, un’iniziativa dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale e pensata per coinvolgere tutte le Regioni italiane attraverso una collaborazione strutturata con gli enti locali.

L’iniziativa, infatti, prevede il coinvolgimento delle amministrazioni regionali che sono chiamate a manifestare il proprio interesse a ospitare la Scuola di Volo e a valutare congiuntamente con la compagnia aerea le modalità di realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Il progetto potrà inoltre integrarsi con strumenti di finanziamento pubblico, inclusi fondi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e accessibilità alla formazione nel medio-lungo periodo. Le amministrazioni regionali potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 gennaio 2026. La compagnia aerea metterà a disposizione competenze, know-how e organizzazione per la gestione della Scuola, con l’obiettivo di creare un modello formativo di riferimento per il settore aeronautico italiano ed europeo.

“L’iniziativa – si legge in una nota di Ita Airways – punta a formare piloti e personale tecnico altamente qualificati secondo i più elevati standard internazionali, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e la crescita professionale nei territori”.

“Con la Scuola di Volo Ita Airways – ha spiegato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways – vogliamo costruire un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese, capace di valorizzare il merito, investire sui giovani e rafforzare le competenze aeronautiche italiane”.