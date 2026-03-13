Ita Airways, rinviato lo sciopero del 18 marzo

Lo sciopero di 4 ore previsto per il 18 marzo a Ita Airways è stato “differito ad altra data”. Lo rende noto Usb, che lo aveva proclamato, dopo che si è aperto il confronto con la compagnia sul rinnovo del contratto. “Nell’incontro abbiamo registrato un’apertura e disponibilità all’ascolto da parte dei rappresentanti aziendali”, sottolinea il sindacato di base.