Ita Airways, rinviato lo sciopero del 18 marzo
13 Marzo 2026, 11:40
Lo sciopero di 4 ore previsto per il 18 marzo a Ita Airways è stato “differito ad altra data”. Lo rende noto Usb, che lo aveva proclamato, dopo che si è aperto il confronto con la compagnia sul rinnovo del contratto. “Nell’incontro abbiamo registrato un’apertura e disponibilità all’ascolto da parte dei rappresentanti aziendali”, sottolinea il sindacato di base.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social