Accordo Ita e Fs per mobilità integrata con un occhio all’IA

Ita Airways e Trenitalia hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) volto a sviluppare un ecosistema di intermobilità intelligente, sostenibile e sempre più integrata, fondato sull’adozione dell’Intelligenza Artificiale e di soluzioni digitali avanzate per rimuovere gli ostacoli per i viaggiatori.

Il Memorandum è stato firmato dagli Ad di Ita Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio. Presenti alla firma il presidente del Gruppo Fs Italiane Tommaso Tanzilli, l’ad e dg del Gruppo Fs Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo.

Il MoU punta a promuovere una mobilità multimodale efficiente, capace di integrare in modo fluido treno, gomma e aereo, migliorando l’esperienza di viaggio door-to-door dei passeggeri e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Prevista anche la costituzione di un AI Intermodality and Sustainability Lab congiunto, un laboratorio dedicato alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di casi d’uso prioritari basati sull’IA e sui dati, con particolare riferimento all’intermodalità, all’ottimizzazione dei flussi di viaggio, alla gestione predittiva della domanda e alla riduzione delle emissioni di Co2.

I presidenti di Ita Airways e del Gruppo Fs Italiane, Sandro Pappalardo e Tommaso Tanzilli, hanno sottolineato il valore e l’importanza della collaborazione tra le due aziende per promuovere una mobilità sempre più integrata, sostenibile e supportata da soluzioni tecnologiche innovative volte a migliorare la connessione fra i territori italiani e il collegamento dell’Italia con il resto del mondo.