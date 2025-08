14 titani del settore per lanciare Tourise

TOURISE, piattaforma globale del turismo, ha annunciato i membri del suo Advisory Board intersettoriale, un gruppo di titani del settore che guideranno la direzione strategica di TOURISE e definiranno l’agenda del global summit inaugurale che si terrà a Riyadh dall’11 al 13 novembre 2025.

Il consiglio, composto da 14 membri, riunisce competenze in turismo, tecnologia, aviazione, intrattenimento, istruzione, sostenibilità e media, rendendolo uno degli organismi più volutamente intersettoriali nel turismo di oggi. Insieme, sosterranno la visione di TOURISE, garantiranno che temi di grande impatto come l’equità, la rappresentanza geografica e la diversità settoriale siano al centro dell’attenzione e influenzeranno il valore a lungo termine della piattaforma.

Presieduto da Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, l’Advisory Board rappresenta un’alleanza intersettoriale di leader, riuniti per portare il turismo sulla scena globale e delineare una nuova ambiziosa visione per il futuro del settore.

“TOURISE sta promuovendo la collaborazione globale tra i settori e la formazione dell’Advisory Board garantisce l’unione di prospettive diverse da rappresentanti di tutto l’ecosistema del turismo – ha detto Ahmed Al-Khateeb – Il loro pensiero visionario e la loro profonda esperienza saranno essenziali per trasformare l’ambizione di TOURISE in azione, assicurando che la piattaforma diventi un catalizzatore di innovazione, investimenti e sostenibilità nel turismo per i decenni a venire”.

I membri dell’Advisory Board di TOURISE sono:

Julia Simpson, Presidente e CEO, World Travel and Tourism Council

Randy Durband, CEO, Global Sustainable Tourism Council

Luis Maroto, CEO, Amadeus

Blake Chandlee, ex Presidente Global Business Solutions, TikTok

Neil Jacobs, Fondatore di Wild Origins ed ex CEO di SixSenses

Stephane Lefebvre, Presidente, Cirque du Soleil Entertainment Group

Jordi Carnes, Presidente del Leitat Technological Center e di CTECNO ed ex Direttore Generale di Turismede Barcelona

Mario Enzesberger, Fondatore e CEO, Liberty International Tourism Group

Patrick Andersen, CEO, Carlson Wagonlit Travel

Mo Gawdat, Fondatore, One Billion Happy

Thomas Woldbye, CEO, Heathrow Airport

Fahd Hamidaddin, CEO, Saudi Tourism Authority e Vice Presidente, TOURISE

Fabien Fresnel, CEO, Riyadh School of Tourism and Hospitality

Jean-Philippe Cossé, International Events Specialist

“TOURISE è più di un summit; è un catalizzatore per la trasformazione globale del turismo. Sono parte dell’Advisory Board perché credo nel potere della collaborazione intersettoriale per promuovere una crescita sostenibile, favorire l’innovazione e stabilire nuovi standard per viaggi responsabili”, ha aggiunto Julia Simpson, Presidente e CEO WTTC.

In vista del summit TOURISE, l’Advisory Board si riunirà regolarmente per fornire consulenza sul programma di TOURISE, garantendo che prospettive e idee globali definiscano l’agenda. La loro guida assicura che TOURISE non sia solo un momento, ma un movimento.