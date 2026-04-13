Bialncio positivo per il settore alberghiero italiano anche a Pasqua

Nonostante il perdurare di un clima di incertezza globale, il comparto alberghiero italiano ha dimostrato una significativa capacità di tenuta per la Pasqua 2026. Secondo le ultime rilevazioni effettuate da SiteMinder, che ha analizzato e confrontato i flussi di check-in del periodo pasquale 2025 (17-21 aprile) con quelli del 2026 (2-6 aprile), i principali indicatori di performance mostrano segni positivi.

I dati evidenziano una crescita trasversale in tutte le metriche chiave:

Prenotazioni: rispetto all’anno scorso, si registra una crescita dello 0,5%, segnale di una domanda costante che non ha risentito dello spostamento temporale della festività.

Room Nights: Il dato più significativo è l’aumento del 6,6% delle room nights, indicativo di una crescita complessiva della domanda.

Durata media del soggiorno: la permanenza media prenotata passa da 1,75 a 1,82 notti con un incremento del 4%, confermando una tendenza verso soggiorni leggermente più lunghi.

Tariffa Media Giornaliera (ADR): la spesa media per camera sale del 5,8%, raggiungendo mediamente i 240 euro, riflettendo una tenuta del potere d’acquisto nel segmento turistico e un adeguamento dinamico dell’offerta.

Anticipo di prenotazione (Average Booking Lead Time): sostanziale stabilità. Un lieve incremento dell’1%, porta l’anticipo delle prenotazioni a 60,87 giorni, a conferma di una pianificazione che resta oculata ma decisa.