Cozycozy conquista i viaggiatori italiani

Tra il 2021 e il 2025 cozycozy ha rafforzato la propria presenza in Italia e si afferma come punto di riferimento per il confronto trasparente e imparziale di tutte le soluzioni di alloggio online.

Fondata nel 2019, cozycozy è il primo motore di ricerca al mondo interamente dedicato al confronto

imparziale di tutte le soluzioni di alloggio per le vacanze disponibili online. La piattaforma nasce per

riportare trasparenza e semplicità in un mercato frammentato e spesso poco chiaro per i consumatori.

A differenza dei tradizionali comparatori, cozycozy non vende né prenota alloggi: il suo ruolo è

esclusivamente informativo. Con un’unica ricerca, il motore interroga in tempo reale centinaia di siti di

prenotazione, come Booking.com, Airbnb, Expedia, Agriturismo.it e tanti altri, permettendo di confrontare

oltre 20 milioni di strutture in più di 200 Paesi, con prezzi finali sempre comprensivi di spese e tasse.

Grazie ai volumi di ricerca generati quotidianamente, cozycozy è anche un osservatorio privilegiato delle

tendenze nelle scelte di alloggio e nei flussi turistici.

Oggi l’Italia rappresenta il terzo mercato globale per cozycozy, con oltre 6 milioni di visitatori nel 2025.

La distribuzione geografica degli utenti è così suddivisa: Nord Italia 54%, Centro Italia 21%, Sud Italia e Isole 25%.

Nel 2026 cozycozy ha raggiunto 1,5 milioni di follower sui social media, confermando una crescita costante in termini di notorietà ed engagement a livello internazionale.

“Il diritto di accedere all’intera offerta di alloggi disponibili al miglior prezzo è una libertà fondamentale –

afferma Clio Stecca, Marketing & Communication Manager Italia di cozycozy -La nostra missione è

restituire al consumatore il potere di scegliere il proprio alloggio in modo informato, trasparente e

indipendente”.