Cyber-attacchi agli hotel delle Olimpiadi, interviene Blastness

Nell’ambito della campagna di cyber-attacchi che ha colpito massivamente diversi siti istituzionali, strutture pubbliche e realtà turistiche del territorio connesso alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Blastness è intervenuta per salvaguardare la sicurezza informatica di uno degli alberghi interessati dagli attacchi finalizzati a tentativi di intrusione e disservizio digitale.

L’Hotel de la Poste, tra le strutture colpite nell’operazione di hackeraggio, ha registrato un significativo incremento di traffico malevolo verso il proprio sito web, presumibilmente riconducibile a tecniche di denial-of-service (DDoS) nell’ambito della stessa campagna.

In risposta alla segnalazione ricevuta dalla struttura colpita, Blastness ha attivato immediatamente i propri protocolli di sicurezza per mitigare l’attacco e garantire la continuità delle operazioni. L’intervento ha incluso l’adozione di soluzioni di filtraggio e protezione del traffico, insieme a misure per ridurre l’impatto sui servizi online, tutelando l’esperienza degli utenti e l’infrastruttura del cliente.

“In un contesto di crescente complessità delle minacce informatiche, soprattutto in periodi di grande rilevanza nazionale come quello delle Olimpiadi – commenta Andrea Delfini, CEO di Blastness – è fondamentale per le aziende turistiche investire in soluzioni resilienti e nella partnership con fornitori tecnologici in grado di fornire competenze avanzate in ambito cyber. Blastness continua ad investire nella sicurezza informatica con l’obiettivo di dotare gli alberghi clienti di sistemi che rispondano ai più elevati standard di sicurezza del mercato e ottenere le certificazioni riconosciute nel settore”.

“Si inserisce in questa direzione la scelta di adottare un’infrastruttura cloud enterprise Microsoft Azure che, accompagnata dalla reingegnerizzazione dei software, ha segnato un investimento strategico per Blastness, in linea con le soluzioni tecnologiche utilizzate dai grandi player internazionali. Un progetto concluso ma in continua evoluzione, sostenuto da investimenti costanti per garantire innovazione, solidità e capacità di crescita nel lungo periodo”, ha aggiunto Delfini.

“Sono grato al team Blastness – ha detto Gherardo Manaigo, proprietario dell’Hotel de la Poste, presidente del Distretto Turistico Dolomiti Bellunesi e presidente dell’Associazione Cortina Olimpica – per la rapidità e la competenza con cui è intervenuto. In situazioni delicate come questa, che necessitano un’elevata specializzazione e una risposta immediata, poter contare su un partner tecnologico affidabile e con esperienza consolidata, fa davvero la differenza. Il supporto di Blastness ci ha permesso di ripristinare le attività in tempi molto contenuti e di tutelare la continuità del servizio ai nostri clienti”.