Blastness si aggiudica l’HotelTechAwards 2026

Blastness vince gli HotelTechAwards 2026 nella categoria ‘Hotel Reservations Software’ e il suo sistema di gestione delle prenotazioni alberghiere online viene premiato come il migliore al mondo. Nella stessa classifica di HotelTechReport, anche altri due prodotti dell’azienda – il Booking Engine e l’RMS (Revenue Management System) – entrano nella Top 10 mondiale, confermando il valore complessivo dell’offerta tecnologica di Blastness.

Giunti all’8^ edizione, gli HotelTechAwards premiano le migliori aziende e i prodotti tecnologici dell’industria mondiale alberghiera in base alle recensioni verificate di oltre 2,5 milioni di operatori del settore provenienti da più di 120 Paesi che utilizzano HotelTechReport, marketplace globale leader nella ricerca di software alberghieri.

Blastness è risultata vincitrice grazie al suo sistema CRS (Central Reservation System) – cuore pulsante della distribuzione elettronica che permette agli hotel clienti una gestione intelligente e centralizzata di tariffe, prenotazioni e canali online, riconosciuto come il più votato dalla community internazionale di albergatori. Dal 2019 al 2025, la piattaforma Blastness, con oltre 2 miliardi di euro di prenotazioni transate annualmente, ha registrato una crescita significativa dei volumi di prenotazioni on-line, con un incremento di oltre il 64% negli ultimi sette anni. Una crescita trainata soprattutto dal canale diretto online (website ufficiale degli hotel), che nello stesso periodo, per i clienti del Gruppo Blastness è aumentato mediamente del 104%, a fronte di una crescita del 37% delle OTA. Sul totale delle prenotazioni online degli hotel clienti Blastness, le vendite dirette nel 2025 raggiungono oggi una market share del 30%, rispetto al 42% di Booking.com e al 28% di tutte le altre OTA, confermando l’efficacia delle strategie orientate alla valorizzazione del canale diretto.

Un’ulteriore conferma per Blastness che, con oltre 2.000 strutture clienti e da oltre 15 anni primo fornitore CRS in Italia per hotel 5 stelle, vede riconosciuto dal mercato il valore complessivo della propria offerta tecnologica. Accanto al premio assegnato al CRS, il Booking Engine Blastness si posiziona al settimo posto a livello globale, mentre l’RMS entra per il secondo anno consecutivo nella Top 10 dei sistemi di revenue management più apprezzati a livello internazionale. Un risultato che evidenzia una suite di soluzioni completa e competitiva, progettata per ottimizzare le vendite, massimizzare il revenue e migliorare l’esperienza di acquisto degli utenti.

A determinare la classifica degli HotelTechAwards sono oltre 80.000 recensioni verificate e criteri metodologici strutturati — dalla soddisfazione dei clienti alla solidità dell’ecosistema, fino alla presenza sul mercato — che hanno decretato il CRS Blastness vincitore tra oltre 200 soluzioni tecnologiche a livello internazionale.

“È un privilegio essere riconosciuti come la piattaforma di prenotazione alberghiera leader al mondo nell’ambito degli HotelTechAwards 2026, oggi punto di riferimento globale per le migliori tecnologie del settore alberghiero – ha commentato Andrea Delfini, CEO di Blastness – ed essere classificati tra i top10 a livello mondiale anche nelle categorie Booking Engine e Revenue Management System, è una conferma della nostra missione: mettere a disposizione degli hotel la più ampia gamma di sistemi tecnologici innovativi ed integrati tra di loro, unitamente ad una consulenza strategica per trarre il massimo beneficio dai canali digitali, ottimizzare le vendite dirette e incrementare i ricavi”.