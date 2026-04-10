L’App di Skyscanner arriva su ChatGpt

L’applicazione di Skyscanner è ora disponibile su ChatGPT. Da questo momento in poi, i viaggiatori possono cercare e confrontare voli attraverso una semplice conversazione all’interno della piattaforma di intelligenza artificiale.

Per accedere a questo nuovo strumento, gli utenti devono installare l’applicazione di Skyscanner nell’app store di ChatGPT e digitare un semplice messaggio come, ad esempio, “@Skyscanner trovami il volo più economico per New York a dicembre”, per ottenere tutte le opzioni di volo disponibili a livello globale, visualizzate in modo chiaro e intuitivo.

Da qui, i viaggiatori possono modificare e adattare alle proprie necessità le date o gli aeroporti con un veloce messaggio, oppure prenotare il loro volo nello stesso modo in cui lo prenoterebbero sull’applicazione. Si tratta di un’experience che combina la praticità dell’Intelligenza Artificiale con l’accuratezza, la trasparenza e l’affidabilità tipiche di Skyscanner. Con questa aggiunta su ChatGPT, i viaggiatori hanno la possibilità di ottenere informazioni e prezzi accurati e aggiornati in tempo reale.

“L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le persone cercano informazioni, ma la fiducia rimane ancora l’elemento più importante quando si tratta di prenotare un viaggio – ha detto Piero Sierra, Chief AI Officer di Skyscanner – Portando l’app di Skyscanner su ChatGPT, offriamo ai viaggiatori il meglio di entrambe le realtà: un’esperienza naturale e basata sul dialogo, supportata da dati reali, trasparenza e confronto, tutti elementi su cui gli utenti si affidano per fare la scelta giusta”.