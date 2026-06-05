Google e TCI insieme per i Borghi Arancioni con l’IA

Google e il Touring Club Italiano annunciano l’avvio di una collaborazione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico dei piccoli centri delle aree interne attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa valorizza la rete di borghi eccellenti selezionati da Touring Club Italiano con le tecnologie AI di Google, inaugurando un nuovo percorso dedicato alla promozione dei territori italiani e a nuove forme di scoperta culturale e turistica.

Il progetto ‘Gemini nei Borghi’, prende il via da un viaggio estivo alla scoperta di Montone, borgo umbro insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, il riconoscimento assegnato alle località dell’entroterra che si distinguono per qualità dell’accoglienza, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Attraverso l’utilizzo di Gemini e di altri strumenti di AI, l’iniziativa punta a potenziare la narrazione delle eccellenze locali in vista della stagione turistica, offrendo strumenti innovativi per amplificare cultura, tradizioni, itinerari ed eccellenze enogastronomiche, sostenendo al tempo stesso l’identità dei territori.

La collaborazione tra Google e Touring Club Italiano, per la scoperta dei borghi Bandiera Arancione, rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione, in cui l’AI diventa uno strumento a supporto della valorizzazione culturale e della promozione dei territori, contribuendo a rendere i tesori meno conosciuti d’Italia sempre più accessibili e pronti a raccontarsi a un pubblico globale.

Seguite sui social a partire dall’8 giugno il viaggio a Montone con alcuni creator tramite l’hashtag #Geminineiborghi per scoprire come poter sfruttare appieno Gemini e l’AI per esplorare le eccellenze del nostro patrimonio culturale.