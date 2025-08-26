L’estate sta finendo ma c’è ancora tempo per visitare un parco divertimenti

Gran parte dell’estate è ormai alle spalle, ma c’è ancora tempo per vivere un’ultima, indimenticabile avventura prima del ritorno a scuola. La fine di agosto e l’inizio di settembre, infatti, sono il momento ideale per una gita in un parco divertimento.

Pitchup.com, la piattaforma per la prenotazione di vacanze all’aria aperta, propone una selezione di campeggi e villaggi turistici a una manciata di chilometri da queste destinazioni, dove divertirsi, svagarsi e ricaricare le batterie prima del famigerato ‘back to school’. Del resto, il campeggio sembra non essere mai stato così popolare come oggi: lo scorso 12 agosto, infatti, la piattaforma ha registrato la cifra record di 9173 prenotazioni in un solo giorno e, in particolare, l’Italia ha visto un aumento dell’11% anno su anno.

Gardaland: adrenalina sul lago di Garda

Un grande classico: Gardaland mette d’accordo tutti, a prescindere dall’età e dai gusti. I campeggi nei dintorni, immersi nella natura del Lago di Garda, sono la base ottimale per abbinare il divertimento del parco a un soggiorno open-air all’insegna del relax.

L’Agriturismo Il Melograno (Villafranca di Verona), situato a soli 20 km dal parco divertimenti, è un’oasi di tranquillità immersa nel verde dell’entroterra veneto: gli alberi del boschetto circostante regalano ombra e frescura, l’ideale dopo una giornata tra giostre e montagne russe. Inoltre, il campeggio è collocato in una posizione strategica per raggiungere altri due parchi a tema molto apprezzati: sia Movieland sia Caneva Aquapark distano circa mezz’ora di macchina, rendendo Il Melograno una base comoda per alternare esperienze diverse all’insegna del divertimento, ma senza rinunciare alla tranquillità della campagna. Link immagini

Sulla sponda lombarda del Lago, il Camping Trevisago Iris Park (Moniga del Garda) rappresenta un punto di partenza perfetto per raggiungere Gardaland: a soli 30 minuti di macchina, permette di visitare il parco in giornata e rientrare comodamente per rilassarsi nella quiete del campeggio, magari facendo un tuffo in piscina o prendendo il sole sulla spiaggia pubblica lì vicino. Link immagini

Italia in Miniatura: un viaggio tra le meraviglie del Bel Paese in formato tascabile

Visitare l’Italia intera in un solo giorno? Al parco tematico Italia in Miniatura di Rimini si può! Scegliere un campeggio nei dintorni permette di alternare le emozioni del parco al piacere di una classica vacanza sulla Riviera Romagnola.

A circa 25 km da Italia in Miniatura si trova l’Hotiday Room Collection di Milano Marittima, scelta perfetta per le famiglie con bambini: qui il dilemma più grande è tra un tuffo nella piscina del villaggio e una passeggiata verso la spiaggia, distante appena 100 metri. A fine giornata, il comfort è assicurato dai moderni lodge e da un’area esterna privata dove rilassarsi prima di cena. Link immagini

Il Camping Classe Village (Ravenna), anche se leggermente più distante (circa 40 minuti di auto), è un’altra base strategica per chi vuole unire la visita al parco tematico all’esplorazione della Riviera. E il divertimento continua anche dopo la gita a Italia in Miniatura, perché il villaggio è dotato di piscine con scivoli, una sala giochi, bowling, tavoli da ping pong, un campo da tennis e uno da beach volley. La sua posizione, inoltre, è perfetta per un giro in città a Ravenna e un’altra giornata di divertimento a Mirabilandia. Link immagini

MagicLand ed Etnaland: mondi incantati nel Lazio e scivoli sotto l’Etna in Sicilia

Due esperienze molto diverse, ma ugualmente adatte a chi vuole chiudere l’estate con una vacanza originale all’aria aperta. A MagicLand, nel Lazio, si entra in un mondo di magia con attrazioni a tema fantasy, mentre Etnaland, alle pendici dell’Etna, offre un mix di giochi d’acqua e bellezze naturali.

Nonostante le distanze siano maggiori, il Camping Village Roma Capitol (Roma) e il Pampaleone Glamping and Resort (Acireale), rispettivamente a 60 km e a 30 km da MagicLand e da Etnaland, offrono comunque un punto di partenza comodo per chi vuole visitare i parchi e godersi un soggiorno tranquillo dopo la frenesia delle attrazioni.

Il campeggio romano, situato a Ostia Antica nel cuore di una riserva naturale protetta con boschi secolari della Pineta di Castel Fusano, consente di alternare giornate in spiaggia, tour tra le bellezze antiche della capitale e gite al parco divertimenti per aggiungere un tocco di relax, storia e divertimento agli ultimi giorni d’estate. Link immagini

Il Pampaleone Glamping & Resort, sulla costa orientale della Sicilia, gode di accesso diretto a una spiaggia di ciottoli e di un’impareggiabile vista sul Mar Ionio. Come all’interno del parco, anche da qui si può ammirare l’Etna in tutta la sua maestosità. Link immagini