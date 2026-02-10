Viaggi, sempre più italiani interessati al ‘Buy Now Pay Later’

Oggi il viaggio si pianifica sempre più spesso con un click, e resta sempre una spesa importante da sostenere. Non a caso si fa strada una nuova sensibilità verso strumenti che rendono la spesa più gestibile e flessibile: il 26% degli italiani dichiara di voler pagare le vacanze un po’ per volta attraverso il Buy Now Pay Later. Di questi, il 60% lo utilizzerebbe per concedersi qualche extra durante le vacanze. Rivolgendo lo sguardo all’andamento del settore, il turismo italiano conferma volumi rilevanti per l’economia italiana: nel 2025 il comparto dell’ospitalità vale 38,7 miliardi di euro e l’e-commerce pesa il 57% del totale.

È quanto emerge dall’osservatorio di scenario realizzato da HeyLight, piattaforma di Buy Now Pay Later di Compass, in occasione di BIT Milano 2026.

Il trend positivo degli ultimi anni si conferma anche nel 2025. I dati Istat mostrano che nel terzo trimestre 2025, dal punto di vista turistico il più importante dell’anno, le presenze sono aumentate del +2,5%. A dicembre 2025 il tasso di saturazione delle offerte sulle piattaforme di prenotazione online ha raggiunto il 45,1%, in crescita del 6,8% rispetto a dicembre 2024. Dal punto di vista economico, il turismo resta un asset strategico, sostenuto da dinamiche di destagionalizzazione e da una domanda sempre più distribuita lungo l’arco dell’anno. Ma pesa sempre di più il tema della sostenibilità economica nelle decisioni delle famiglie: una vacanza all-inclusive di 3-4 notti comporta mediamente 1.233 euro a persona, e un quarto degli italiani preferirebbe suddividere la spesa con una dilazione fino a 12 mesi.

In questo scenario si inserisce HeyLight, soluzione di pagamento Buy Now Pay Later pensata per l’ecosistema travel e hospitality, che consente ai viaggiatori di suddividere in 12 rate importi fino a 5.000 euro e agli operatori di offrire modalità di pagamento più flessibili, in linea con l’evoluzione dei comportamenti di acquisto e con una domanda sempre più attenta alla pianificazione del budget. Un approccio che intercetta un bisogno reale del mercato e accompagna l’evoluzione del customer journey nel travel.

“Il turismo in Italia sta consolidando una traiettoria positiva – commenta Luigi Pace, direttore Centrale Marketing e Innovation di Compass – e, al tempo stesso, cresce l’attenzione dei viaggiatori verso una gestione più razionale e programmabile della spesa. Il fatto che sempre più famiglie decidano di voler rateizzare il costo delle proprie vacanze conferma un’esigenza reale verso strumenti flessibili in grado di conciliare budget e desideri. Soluzioni come il Buy Now Pay Later non sono solo un supporto alla prenotazione: contribuiscono a rendere il viaggio più accessibile all’interno del budget familiare, accompagnando le persone verso scelte consapevoli e sostenibili”.

La multicanalità è uno strumento chiave per avere un’offerta competitiva nel settore del turismo, anche sul fronte dei pagamenti. HeyLight offre soluzioni disponibili in agenzia tramite SmartPOS o PC, online con integrazione nei booking engine, oppure a distanza tramite link univoco inviato via e-mail o SMS. Innovativa anche la soluzione dedicata all’accomodation, che consente di prenotare subito e pagare un po’ per volta fino al check-in con un impatto diretto sulla capacità degli hotel di stimolare prenotazioni anticipate verso clienti da tutto il mondo e lavorare sulla destagionalizzazione.

I benefici si traducono in risultati concreti lungo tutta la filiera: per gli operatori del travel l’accredito è entro 48 ore e i dati interni raccolti sui vari settori merceologici in cui è presente HeyLight indicano che chi lo utilizza come modalità di pagamento spende fino al 40% in più, generando per i partner incrementi di fatturato tra +10% e +30%. Osservando i consumatori, il 38% dichiara che senza rateazione avrebbe rinunciato alla spesa, mentre il 60% ha acquistato soluzioni di livello superiore. Tra chi ha già utilizzato il servizio, il 94% è pronto a sceglierlo nuovamente.

“Il 2026 ci mette di fronte a un viaggiatore che considera la vacanza un bene irrinunciabile con il 75% degli italiani che nel 2025 si è concesso uno stacco, ricorrendo sempre di più alla pianificazione non solo in termini di tempo ma anche di budget – spiega Luca Lambertini, direttore HeyLight di Compass- Il BNPL rappresenta dunque un’opportunità di grande rilievo per il mondo del travel e dell’hospitality, a beneficio di tutti gli attori in gioco. Per le aziende significa preservare marginalità e gestire in modo più efficiente i flussi. Per i clienti, è una opportunità di trasformare più facilmente l’intenzione di partire in una scelta di acquisto. Nel turismo il BNPL diventa dunque una leva di conversione e un abilitatore di esperienze che altrimenti verrebbero rimandate o rinunciate”.