Allianz Partners e Iberia festeggiano 20 anni insieme

Iberia e Allianz Partners annunciano il rinnovo della loro partnership commerciale per altri due anni. Questa estensione segna una pietra miliare significativa, poiché nel 2026 le due società si avvicinano al loro ventesimo anniversario di collaborazione, sottolineando una partnership solida e duratura che ha costantemente offerto un valore eccezionale ai viaggiatori di tutto il mondo.

Dall’inizio della partnership, nel 2006, Allianz Partners e Iberia hanno fornito ai viaggiatori soluzioni assicurative complete, che includono prestazioni essenziali quali il rimborso in caso di annullamento del viaggio, la copertura medica all’estero e l’assistenza in caso di ritardi e smarrimento dei bagagli. I clienti possono facilmente acquistare e accedere a questi prodotti assicurativi attraverso diversi canali, ad esempio al momento della prenotazione del volo sul sito web o sull’App mobile di Iberia, durante la procedura ‘Gestisci la mia prenotazione’ e nel corso del check-in online.

La partnership copre 13 mercati, dei quali 11 in Europa e nuovi mercati come gli Stati Uniti e il Messico, rafforzando la nostra collaborazione e il posizionamento strategico congiunto.

“Nel 2026 festeggeremo due decenni di partnership con Iberia e siamo lieti di proseguire questa storica collaborazione. Una partnership che riflette la fiducia reciproca e la visione condivisa, promuovendo l’innovazione e l’eccellenza nelle nostre offerte per adattarci alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori. Allianz Partners è impegnata a supportare le principali compagnie aeree a livello globale e a garantire la tranquillità di milioni di passeggeri di Iberia”, ha detto Anna Kofoed, Chief Officer Global Strategic Partnerships di Allianz Partners.

“Siamo molto orgogliosi non solo di festeggiare i 20 anni di collaborazione con Allianz Partners, ma anche di annunciare questa estensione dell’accordo, che è diventato una parte fondamentale della proposta di valore che vogliamo offrire ai nostri clienti, con l’obiettivo di fornire loro la più ampia gamma di opzioni per personalizzare il loro viaggio e godere di un’esperienza di viaggio più fluida”, ha aggiunto Ignacio Valeros, Director Revenue Management, Ancillaries & Merchandising di Iberia.