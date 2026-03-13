Iberia presenta piano da mille esuberi

Iberia ha proposto ai sindacati un piano di esuberi volontari che potrebbe riguardare circa un migliaio di dipendenti, tra personale di volo e di terra. Lo hanno riferito fonti dell’azienda dopo l’avvio formale del negoziato con le organizzazioni sindacali.

Il piano prevede la possibilità di aderire all’uscita volontaria per 343 lavoratori dei collettivi di volo – 106 piloti e 137 assistenti di cabina – e 753 dipendenti di terra, tra cui 305 nell’area manutenzione, 243 nelle operazioni di produzioni a terra e 205 nelle aree corporative.

Secondo la direzione della compagnia, la misura risponde a esigenze organizzative e rientra nel processo di trasformazione di Iberia previsto dal piano strategico ‘Plan de Vuelo 2030’, che punta a rinnovare i profili professionali e adattare l’organizzazione alle nuove esigenze del settore.

La commissione negoziale tra azienda e rappresentanti dei lavoratori si è costituita oggi, aprendo una fase di confronto sulle condizioni delle uscite.

Il presidente e amministratore delegato della compagnia, Marco Sansavini, aveva già indicato a fine febbraio, durante la presentazione dei risultati del gruppo, che l’obiettivo del piano di esuberi non è tanto quello di ridurre l’organico, quando favorire un ricambio di competenze.

Con una flotta di 168 aerei, Iberia vola verso 145 città e impiega oltre 10.500 persone.