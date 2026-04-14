Iberia, da giugno stop ai voli diretti per Cuba

Iberia sospenderà temporaneamente i suoi voli diretti a Cuba dal prossimo mese di giugno come conseguenza della complessa situazione che attraversa l’isola – a causa dell’embargo statunitense – e per l’impatto che questa ha avuto sulla domanda turistica. Iberia riaprirà la vendita di biglietti per l’isola da novembre, quando prevede di ristabilire i collegamenti fra Madrid e l’Avana, sempre che le condizioni operative del mercato lo consentano, segnala la compagnia aerea in una nota.

La decisione riguarda esclusivamente i collegamenti diretti con Cuba, mentre restano invariati il resto dei voli della programmazione internazionale della compagnia aerea, che affronta la stagione estiva con cifre record per capacità di passeggeri.

Iberia ha inoltre confermato che durante il mese di aprile opererà tre frequenze settimanali fra Madrid e Cuba, mentre a maggio le ridurrà a due voli settimanali.