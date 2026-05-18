Urso: carburante sufficiente per garantire viaggi in aereo
18 Maggio 2026, 12:45
“Riteniamo che il carburante sarà sufficiente per garantire il trasporto aereo nel nostro Paese e che questo sarà per la Sicilia e per l’Italia un ulteriore anno di crescita con i turisti stranieri. Come sapete negli ultimi anni, in quelli del governo Meloni, i turisti stranieri nel nostro Paese sono cresciuti più che in altre nazioni europee”. Lo ha detto a Catania il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un incontro con i vertici dell’aeroporto di Fontanarossa.
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