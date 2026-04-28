Aeroporto Umbria: estate senza problemi per carburante aerei

Scongiurati i timori che si erano diffusi nelle scorse settimane in ambito nazionale

All’aeroporto internazionale dell’Umbria si annuncia un’estate senza problemi per il rifornimento di carburante per gli aerei. Scongiurati quindi i timori che si erano diffusi nelle scorse settimane in ambito nazionale, senza comunque mai toccare lo scalo umbro.

Secondo quanto risulta all’ANSA dalla Sase, al San Francesco d’Assisi è tutto regolare e i rifornimenti sono regolari. Nessuna cancellazione è stata registrata e tutti i voli sono pieni ed operano a pieno regime.