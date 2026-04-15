Aeroporto Umbria: nessun volo cancellato per crisi carburante

“Fino ad ora l’aeroporto dell’Umbria non ha avuto alcun volo cancellato, segno anche di una fiducia delle compagnie nello scalo”: lo ha detto la presidente della Regione, Stefania Proietti, in merito alle ripercussioni legate alla crisi del carburante che si stanno verificando in questi giorni in alcuni scali italiani.

Tema affrontato anche dal presidente di Sase, Antonello Marcucci, in occasione della conferenza di fine mandato che si è tenuta all’aeroporto. “Fino ad ora non c’è stata alcuna notizia e ci auguriamo che la situazione carburanti vada in miglioramento” ha sottolineato.

In occasione della conferenza, Marcucci ha tracciato un bilancio del lavoro svolto nell’ultimo triennio. Un periodo nel quale “abbiamo operato per riportare l’aeroporto su basi più solide”. Illustrando alcuni dati, ha quindi sottolineato il +68% di crescita dei passeggeri rispetto al 2022. Nel 2025 sono stati 620.400.

Un numero record che si punta a far crescere con nuove rotte, a partire dalla Spagna, e dando continuità territoriale.

“L’ambizione è 1 milione di passeggeri”, ha detto la presidente Proietti che al nuovo CdA, tra le varie cose, chiederà “dove possibile meno esternalizzazione e più investimento in personale proprio”.