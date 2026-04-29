In Africa accelerata del trasporto aereo

Lo sviluppo del trasporto aereo in tutta l’Africa è destinato ad accelerare grazie all’impegno dell’Icao e della Banca africana di sviluppo (AfDB) nell’individuare opportunità concrete per azioni congiunte.

Questo impegno è stato il risultato chiave di un incontro tra il presidente del Consiglio dell’Icao Toshiyuki Onuma, il segretario generale Juan Carlos Salazar, e il presidente della Banca Africana di Sviluppo Sidi Ould Tah.

“Esso – viene spiegato dall’Icao – supporta direttamente i progressi verso la visione strategica dell’Icao di un trasporto aereo per tutti entro il 2050, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio”.

Le discussioni, stando a quanto riferito dall’Icao, si sono concentrate su come le competenze tecniche e normative dell’Icao possano supportare le ambizioni di finanziamento e connettività della Banca africana di sviluppo (AfDB) per il continente. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di un più stretto coordinamento tecnico e si sono impegnate a perseguire misure concrete per rafforzare la loro partnership. Il presidente Onuma ha inoltre riconosciuto il forte impegno della AfDB per lo sviluppo dell’aviazione e la sua continua collaborazione con l’Icao.