I4T potenzia le coperture per le adv con la nuova I4Flight New Edition
03 Giugno 2026, 12:15
Alla luce dei cambiamenti nei comportamenti di acquisto dei viaggiatori, sempre più prudenti di fronte alle tensioni internazionali e alle possibili criticità operative, I4T – Insurance Travel rafforza la propria offerta assicurativa dedicata alle agenzie di viaggio con il lancio di I4Flight New Edition.
La nuova versione della polizza amplia le tutele già previste, coprendo penali di annullamento e spese di riprotezione in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto prenotato – aereo, treno o nave – per cause che spaziano dagli scioperi alle condizioni meteo avverse, fino a eventuali carenze di carburante.
Secondo Christian Garrone, responsabile Intermediazione Assicurativa di I4T, il mercato evidenzia una crescente richiesta di protezioni capaci di rispondere non solo alle esigenze sanitarie o agli annullamenti tradizionali, ma anche alle incertezze legate all’evoluzione dello scenario internazionale e ai disservizi nei trasporti.
Accanto a I4Flight New Edition, I4T propone la polizza Annullamento Platino All Risks, che consente il rimborso delle penali per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, includendo anche una garanzia specifica per atti terroristici verificatisi fino a 30 giorni prima della partenza entro 100 chilometri dalla destinazione del viaggio.
Tra le soluzioni più flessibili figura inoltre Annullamento Silver Special Edition, che permette di rinunciare al viaggio senza obbligo di motivazione fino a 13 giorni dalla partenza, con copertura estesa anche ai casi di ansia e stress.
Completano l’offerta le polizze della linea Gold, dedicate a spese mediche, bagaglio e annullamento, che includono coperture per pandemie ed epidemie, tornate al centro dell’attenzione dei viaggiatori.
Per I4T, l’assicurazione si conferma oggi uno strumento strategico non solo per la tutela economica del cliente finale, ma anche per supportare le agenzie di viaggio nella gestione delle criticità, rafforzandone il ruolo consulenziale e contribuendo a trasformare la domanda di sicurezza in nuove opportunità di vendita.