Iati e Giulia Lamarca insieme per viaggi tra ispirazione e libertà

IATI, società di intermediazione assicurativa con oltre 130 anni di storia, apre un nuovo capitolo della sua avventura, annunciando la partenza di un percorso condiviso con Giulia Lamarca (https://www.instagram.com/giulialamarca/?hl=it), che sarà Brand Ambassador per il 2026.

Giulia Lamarca è molto più di un’influencer: è una viaggiatrice che ha scelto di non fermarsi mai, neppure di fronte alle sfide più grandi. Da quando la vita le ha cambiato la rotta, Giulia ha fatto della sua unicità un bagaglio prezioso per ispirare migliaia di persone. Attraverso i suoi racconti, i suoi viaggi, il suo sorriso contagioso, ci ricorda che ogni meta è possibile, se siamo pronti a viverla con il cuore aperto e la mente libera dai confini.

Il sentiero di IATI e quello di Giulia si sono incrociati agli ultimi IATI Awards. È stato lì che, tra emozioni e racconti di viaggio, si è creata una connessione autentica, fatta di valori condivisi e di una visione comune: proteggere chi sceglie di esplorare il mondo, offrendo sicurezza ma anche libertà e ispirazione.

Nel corso dell’anno, Giulia porterà IATI con sé in ogni sua avventura, raccontando storie di coraggio e scoperta attraverso reel, stories, video YouTube e incontri dal vivo. Non solo sarà volto e voce della community, ma parteciperà alla co-creazione di eventi, dove la sua esperienza sarà il faro che illumina la strada di chi sogna di partire.

La sua immagine accompagnerà IATI sul sito ufficiale, nelle campagne e nei materiali ADV, trasmettendo un messaggio di autenticità e inclusione. Giulia entrerà anche a far parte del programma di affiliazione della società assicurativa, condividendo con la sua community i vantaggi di una protezione su misura per ogni viaggio.

“Seguire Giulia Lamarca significa lasciarsi ispirare ogni giorno dal suo modo autentico di vivere il viaggio, dentro e fuori di sé. Quando l’abbiamo incontrata agli ultimi IATI Awards, abbiamo subito capito che tra noi c’era una connessione speciale. Oggi possiamo dire di aver intrapreso insieme un percorso che ci arricchisce a ogni tappa. Siamo entusiasti di avere Giulia al nostro fianco: con lei condividiamo la passione per l’esplorazione, la voglia di superare i confini e di raccontare storie che possano diventare punti di partenza per chi sogna di partire. Questa collaborazione è solo l’inizio di un viaggio straordinario che, siamo certi, ci porterà lontano”, ha detto Isabella Piva, Country Manager per l’Italia di IATI.

“Quando ci siamo incontrati a Madrid, mi sono commossa. Ho visto un team di persone che crede nei miei stessi valori, crede nel viaggio come quel momento magico dove le persone partono e riescono a fare quell’atto di coraggio che li cambieranno la vita, ma soprattutto ho visto in loro un amico che ti protegge per davvero e ti dice: ‘Fallo! Ci sono io con te’. Da viaggiatrice mi sono capitati momenti in cui ti rendi conto che se incontri le persone giuste riesci davvero a fare l’impossibile. In IATI ho visto queste persone”, ha affermato Giulia Lamarca.