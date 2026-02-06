‘Nobis Più Viaggi’, la polizza pensata per chi viaggia spesso anche con i pet

Viaggiare oggi non significa più partire una volta l’anno per un lungo periodo. Si viaggia più spesso, magari per pochi giorni, alternando lavoro, studio e tempo libero. E sempre più spesso si parte insieme ai propri animali domestici, che ormai sono veri e propri compagni di viaggio.

È proprio da queste nuove abitudini che nasce Nobis Più Viaggi, la nuova polizza multi-viaggio lanciata da Nobis Assicurazioni, pensata per chi vuole sentirsi protetto tutto l’anno, senza dover sottoscrivere un’assicurazione diversa per ogni partenza.

La logica è quella della massima libertà. Con Nobis Più Viaggi non serve organizzarsi ogni volta: una sola attivazione copre tutti i viaggi dell’anno, a patto che ciascuno non superi i 30 giorni di durata. Un modello che rispecchia il modo di viaggiare di oggi, fatto di partenze brevi e ripetute, spesso decise all’ultimo momento talvolta senza pensare all’assicurazione.

L’obiettivo è accompagnare il viaggiatore ovunque vada, in Italia o all’estero, offrendo un supporto concreto in caso di imprevisti legati alla salute, al bagaglio o alla responsabilità verso terzi.

Uno degli elementi che caratterizza Nobis Più Viaggi è l’attenzione a chi parte con il proprio animale domestico, non solo in auto. Dal 2025 infatti le regole ENAC in Italia permettono a cani e gatti di viaggiare in cabina con trasportino, superando i vecchi limiti di peso e favorendo una tendenza già in forte crescita.

Per questo Nobis ha previsto Travel Pet, un servizio che copre eventuali spese veterinarie sostenute durante il soggiorno. Un aiuto concreto per affrontare con serenità i problemi di salute del proprio animale che si dovessero presentare durante il viaggio.

Il prodotto è stato costruito per adattarsi a chi viaggia con frequenza: i servizi possono essere utilizzati più volte nel corso dell’anno, accompagnando il viaggiatore in ogni spostamento, senza la necessità di riattivare ogni volta nuove coperture.

Anche la gestione segue la stessa filosofia di semplicità: nessun rinnovo automatico e meno passaggi burocratici prima della partenza, per rendere l’esperienza il più possibile immediata.

Nobis Più Viaggi si rivolge a chi viaggia per vacanza, studio o lavoro, ma anche alle aziende che devono gestire spostamenti frequenti dei propri collaboratori. Al momento dell’attivazione si sceglie l’area geografica di riferimento (Italia, Europa, Mondo o Mondo + Usa e Canada) che resta valida per tutti i viaggi dell’anno in una logica che suggerisce di selezionare la meta più distante se si prevede di farvi almeno una tappa.

Una proposta che intercetta un nuovo modo di vivere il viaggio: più frequente, più flessibile e sempre più condiviso, anche con i propri amici a quattro zampe.