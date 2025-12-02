A Forte dei Marmi l’assemblea dei balneari italiani

Si terrà giovedì 4 dicembre, a partire dalle 15, a Villa Bertelli di Forte dei Marmi l’assemblea nazionale dei balneari italiani. Un incontro organizzato con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi da Sib il Sindacato italiano balneari che fa capo al sistema Fipe-Confcommercio, per fare il punto sulla complessa questione delle concessioni demaniali marittime e sulla necessità di una soluzione definitiva al problema Bolkestein, senza compromettere la balneazione attrezzata italiana.

I lavori si apriranno con i saluti del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, e proseguiranno con gli interventi di Tonino Capacchione, presidente nazionale del Sib Confcommercio, di Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione Toscana, e di Stefania Frandi, consulente legale del Sib. L’incontro sarà moderato da Gianni Picchi, segretario regionale di Sib Confcommercio Toscana. Ai lavori prenderanno parte anche il segretario di Sib Confcommercio nazionale, il toscano Federico Pieragnoli, e i presidenti territoriali Sib della Toscana.

“Siamo molto preoccupati perché non vediamo, da parte delle istituzioni nazionali, né l’urgenza né il coraggio di affrontare la questione Bolkestein in maniera organica e strutturale – afferma Capacchione -. Un intervento normativo chiarificatore non è più rinviabile. Ci auguriamo che questo avvenga in occasione della manovra di bilancio. È bene ricordare che la balneazione attrezzata rappresenta una parte preziosa del turismo italiano, con il 42,9% delle presenze turistiche. La sua salvaguardia non è una battaglia corporativa ma una responsabilità collettiva”.

“In questo contesto di latitanza da parte di Governo e Parlamento, il Sib conferma il proprio impegno a fianco delle imprese balneari, offrendo piena tutela sindacale, supporto legale e assistenza amministrativa – sottolinea Pieragnoli – L’assemblea di Forte dei Marmi sarà quindi un momento non solo di informazione, ma anche di mobilitazione collettiva, per ribadire l’importanza della salvaguardia della balneazione italiana, elemento chiave della nostra offerta turistica”.