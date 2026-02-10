Aiav compie 25 anni e guarda al futuro

Un quarto di secolo al fianco delle agenzie di viaggio italiane. AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio, celebra nel 2026 i suoi primi 25 anni di attività, confermando il proprio ruolo da protagonista nella rappresentanza della filiera del turismo organizzato nazionale.

Fondata nel 2001 come movimento di opinione da due agenti di viaggio siciliani, Sandro Profumi e Dario Landolina – che le avevano dato il nome di Autotutela – AIAV è stata formalmente costituita nel 2004 dall’attuale presidente Fulvio Avataneo, insieme ai primi due soci, Marco Carnieri e Kenneth Nicola Mazza. Oggi è l’Associazione di categoria più strutturata e più rappresentativa del comparto, con 2.376 agenzie associate che si avvalgono quotidianamente dei suoi servizi. In particolare, si contraddistingue per la consulenza in ambito legale e fiscale, con un team di 4 avvocati e 2 fiscalisti dedicati a tempo pieno alla soluzione delle problematiche e delle richieste degli associati.

Storicamente impegnata in prima linea nella lotta all’abusivismo, in 25 anni AIAV ha contribuito a bloccare oltre 400 attività irregolari e ha denunciato 150 truffe a danno dei viaggiatori, tutelando la reputazione delle agenzie di viaggio in regola e contribuendo a costruire un settore più trasparente, competitivo e sicuro, tanto per gli operatori, quanto per i clienti. E sempre in tema di sicurezza e trasparenza, nel 2026 AIAV festeggia anche i primi 10 anni de Il Salvagente, fondo di garanzia contro fallimenti e insolvenze, istituito nel 2016 in seguito all’abolizione del Fondo Nazionale di Garanzia, a cui hanno già aderito oltre 1.600 operatori.

“Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi significativi, consolidando la struttura con nuovi ingressi in organico e sviluppando servizi ad alto valore aggiunto sul fronte del prodotto, della tecnologia e della sicurezza, che sono i 3 fattori chiave per migliorare la competitività delle agenzie – dice Fulvio Avataneo, presidente AIAV – nell’epoca dell’AI e dei big player digitali, gli agenti di viaggio stanno vivendo un periodo di rinascita perché sono gli unici in grado di arricchire il viaggio di contenuto, cultura ed esperienza, a patto di saper evolvere con il mercato”.

Sul fronte del prodotto, le soluzioni disponibili spaziano dai marketplace per la costruzione di pacchetti, alle piattaforme, differenziate per tipologia di prodotto e target, che permettono agli associati di condividere proposte di viaggio, realizzare groupage e accedere ad offerte in esclusiva. Da segnalare anche il sistema di pagamento STS che garantisce trasferimenti di denaro sicuri e immediati, superando costi e limiti delle carte di credito.

La suite di servizi comprende anche soluzioni assicurative su misura per le agenzie, programmi di welfare, opportunità di networking per favorire sinergie e nuovi progetti, e la certificazione nazionale di qualità degli operatori realizzata in collaborazione con il MIMIT, attraverso la gestione del Marchio di Qualità QI. Focus anche sulla formazione con le attività didattiche e i programmi di alternanza scuola/lavoro sviluppati con il MIUR, le Università e gli Istituti Professionali.

“Festeggiamo il doppio traguardo dei 25 anni di AIAV e dei 10 anni de Il Salvagente come uno stimolo a proseguire il percorso: stiamo, ad esempio, sviluppando un progetto per la promozione delle proposte di viaggio delle agenzie attraverso un nuovo canale di comunicazione ad alto impatto. In uno scenario in costante cambiamento, la certezza è che AIAV continuerà a rappresentare un punto di riferimento per i propri associati e per il turismo organizzato nazionale”, conclude Avataneo.