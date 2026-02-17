Assonautica conferma Acampora alla presidenza fino al 2031

Giovanni Acampora, confermato all’unanimità dall’assemblea, resta alla presidenza di Assonautica italiana anche per il quinquennio 2026-2031. La nuova presidenza dell’associazione (istituita da Unioncamere nel 1971 per promuovere lo sviluppo della nautica da diporto, del turismo nautico e dell’economia del mare) punta a rafforzare la presenza delle Assonautiche provinciali e interprovinciali, sostenendo la nascita di nuove realtà in collaborazione con le Camere di Commercio. Tra le iniziative strategiche rientra l’attivazione di corsi per patente nautica D1, comandante del diporto di II classe e mediatore del diporto.

“Entriamo in una fase nuova in cui, grazie al completamento del percorso di consolidamento gestionale, Assonautica potrà valorizzare pienamente il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforzare ulteriormente la propria presenza nei territori e nelle istituzioni”, ha commentato Acampora.

Assonautica continuerà inoltre a seguire i principali dossier legislativi, tra cui il ddl ‘Risorsa Mare’, la riforma delle concessioni demaniali marittime, la normativa sui Marina Resort e i regolamenti attuativi della legge ‘Salva Mare’. L’assemblea ha eletto anche il nuovo consiglio direttivo composto da Andrea Ciulla, Roberto De Gioia, Francesco Di Filippo, Giancarlo Cerisola, Maurizio Maglio, Gianluigi Molinari, Marino Masiero, Fabio Pesto, Gino Sabatini, Domenico Nigro Imperiale, Giovanni Conoci, Giuseppe Danese, Rudy Toninato. In rappresentanza di Unioncamere subentra ad Amedeo del Principe, il vicesegretario generale Tiziana Pompei.