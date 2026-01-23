Confturismo: Dominidiato, Gattinoni e Granzotto eletti vicepresidenti

23 Gennaio 2026, 12:30

Il Comitato direttivo di Confturismo nazionale ha eletto, su proposta del presidente Manfred Pinzger, i suoi tre vicepresidenti nazionali: Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio Valle D’Aosta e presidente Fipe Valle D’Aosta, Franco Gattinoni, presidente Fto – Federazione Turismo Organizzato e Alberto Granzotto, presidente Faita – Federcamping.

“Questa elezione si inserisce nel percorso di rinnovo delle cariche associative e contribuisce a rafforzare la governance di Confturismo in una fase particolarmente strategica per il settore turistico. Le competenze e l’esperienza che i nuovi vicepresidenti metteranno a disposizione dell’associazione rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro impegno a tutela e a sostegno delle imprese”, commenta Pinzger.

Nel corso del Comitato il presidente Pinzger ha presentato ufficialmente il nuovo direttore di Confturismo nazionale Carlo Squeri.

confturismoDominidiatogattinonigranzotto Associazioni
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati