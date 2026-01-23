Confturismo: Dominidiato, Gattinoni e Granzotto eletti vicepresidenti

Il Comitato direttivo di Confturismo nazionale ha eletto, su proposta del presidente Manfred Pinzger, i suoi tre vicepresidenti nazionali: Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio Valle D’Aosta e presidente Fipe Valle D’Aosta, Franco Gattinoni, presidente Fto – Federazione Turismo Organizzato e Alberto Granzotto, presidente Faita – Federcamping.

“Questa elezione si inserisce nel percorso di rinnovo delle cariche associative e contribuisce a rafforzare la governance di Confturismo in una fase particolarmente strategica per il settore turistico. Le competenze e l’esperienza che i nuovi vicepresidenti metteranno a disposizione dell’associazione rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro impegno a tutela e a sostegno delle imprese”, commenta Pinzger.

Nel corso del Comitato il presidente Pinzger ha presentato ufficialmente il nuovo direttore di Confturismo nazionale Carlo Squeri.