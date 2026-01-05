Epifania, oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza ma soggiorni brevi

Sono un milione gli italiani che si metteranno in viaggio per l’Epifania, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi. Altri 5,5 milioni di viaggiatori erano già in vacanza dalle precedenti festività, portando il saldo totale a 6,5 milioni.

Ancora una volta, la prima scelta in merito alla destinazione sarà l’Italia:solo un 5,1% infatti opterà per una vacanza all’estero. Resteranno in prossimità, ed in luogo raggiungibile con l’auto. Tra chi rimane a casa, il 30,1% lo fa per motivi economici.

“Considerando che per chi decide di partire nel solo periodo dell’Epifania i giorni a disposizione sono pochi, va da sé che i soggiorni fuori casa saranno più brevi – ha commentato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – La Befana chiude il ciclo delle festività natalizie con una certa incisività non deludendo le aspettative di una performance di fine d’anno abbastanza soddisfacente”.

Chi parte per l’Epifania, si ritaglierà 3,4 notti per il proprio soggiorno fuori casa con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 382 euro (373 euro per coloro che resteranno in Italia, e 561 euro per coloro che si recheranno all’estero. Il giro di affari specifico si attesterà sui 400 milioni di euro.

L’alloggio preferito sarà l’albergo o il villaggio turistico nel 34,1% dei casi, seguito dalla stanza in un B&B con il 31,6% e dal rifugio alpino (13,4%). Il 51,5% delle prenotazioni viene effettuato contattando direttamente la struttura ricettiva, attraverso il sito internet (31%) o mediante telefono o posta elettronica (20,4%).

Secondo le rilevazioni di Confcommercio Confturismo, invece, sono previsti 5,3 milioni di viaggiatori durante le feste dell’Epifania, di cui 1 milione si recherà in destinazioni estere. Degli oltre 80% che resteranno in Italia, oltre 3 vacanzieri su 4 hanno già pianificato la loro vacanza del periodo e più della metà viaggerà in coppia. Si allunga un po’, rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sarà di 3 o 4 pernottamenti. I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti. Il 21% andrà alla scoperta di città d’arte, il 16% si concederà qualche giorno di relax in montagna. Trentino Alto Adige rimane la meta più gettonata per le vacanze in montagna, seguita da Toscana e Sicilia. La spesa media a persona si attesterà sui 360 euro.